Чечня планирует избавиться от аварийных домов до конца года

С самого начала, как на территории Чечни начали реализовывать федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", работы шли с опережающим графиком.
А это 120 домов, где проживали более 3,5 тысячи человек. В прошлом году руководство региона обещало, что расселит все оставшиеся аварийные дома до конца 2021 года.
И в июне в Грозном открыли современный жилой комплекс для 300 семей, проживавших в аварийных домах. Как рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ, территория микрорайона обустроена всей необходимой инфраструктурой - стоянками, пешеходными тротуарами, зоной отдыха, детскими площадками и зоной воркаут. В домах предусмотрено индивидуальное отопление, установлены умные приборы учета.
Ключи от квартир в торжественной обстановке вручили новоселам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин.
Степашин отметил, что досрочное завершение программы позволит республике получить дополнительное финансирование для переселения оставшихся четырех тысяч граждан. "Приятно, что республика так успешно решает проблему переселения,- отметил он. - Вы умеете строить качественно и беречь свое жилье. Республика должна стать первым в России регионом, где не будет ни одного аварийного дома".
А в ближайшее время в Висаитовском и Байсангуровском районах Грозного и в поселке Горагорск Надтеречного муниципального района планируется завершить строительство еще 13 многоквартирных домов на 520 квартир. Сюда переселят еще 1,5 тысячи жильцов.