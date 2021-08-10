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10.08.2021 20:07
Рубрика: Экономика

Чечня планирует избавиться от аварийных домов до конца года

Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Чеченская Республика планирует полностью избавиться от аварийного жилья до конца этого года. Речь идет о ветхих постройках, которые признали непригодными для проживания до 1 января 2017 года.

С самого начала, как на территории Чечни начали реализовывать федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", работы шли с опережающим графиком.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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А это 120 домов, где проживали более 3,5 тысячи человек. В прошлом году руководство региона обещало, что расселит все оставшиеся аварийные дома до конца 2021 года.

И в июне в Грозном открыли современный жилой комплекс для 300 семей, проживавших в аварийных домах. Как рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ, территория микрорайона обустроена всей необходимой инфраструктурой - стоянками, пешеходными тротуарами, зоной отдыха, детскими площадками и зоной воркаут. В домах предусмотрено индивидуальное отопление, установлены умные приборы учета.

Ключи от квартир в торжественной обстановке вручили новоселам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин.

5 регионов - столько субъектов РФ еще кроме Чечни планируют завершить в этом году программы по расселению ветхого жилья. Это Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область

Степашин отметил, что досрочное завершение программы позволит республике получить дополнительное финансирование для переселения оставшихся четырех тысяч граждан. "Приятно, что республика так успешно решает проблему переселения,- отметил он. - Вы умеете строить качественно и беречь свое жилье. Республика должна стать первым в России регионом, где не будет ни одного аварийного дома".

А в ближайшее время в Висаитовском и Байсангуровском районах Грозного и в поселке Горагорск Надтеречного муниципального района планируется завершить строительство еще 13 многоквартирных домов на 520 квартир. Сюда переселят еще 1,5 тысячи жильцов.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Национальные проекты 2019-2024

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