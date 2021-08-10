Для СКФО разработают программу по взысканию долгов за ресурсы

Минэкономразвития и минэнерго РФ разработают программу повышения платежной дисциплины для регионов Северного Кавказа. Пилотный проект планируют реализовать в нескольких республиках.

- Проблемы ТЭК в округе известны - заниженные нормативы и безучетное потребление, потери в сетях, наличие большого количества бесхозяйных объектов, - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий СКФО.

Министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что новая программа подразумевает стабилизацию и улучшение финансового состояния отрасли. Но пока федеральные власти не уточняют, какие меры войдут в документ. Известно лишь, что реализацией займутся региональные администрации, сетевые компании, "Россети", "Межрегионгаз", минэкономразвития, минэнерго и минстрой РФ.

Программу должны сформировать и утвердить до первого сентября. Правительство России также намерено провести инвентаризацию задолженности регионов СКФО за газ и электроэнергию. Основная часть неплатежей приходится на две традиционно проблемные для Северного Кавказа группы потребителей - коммунальные организации и население. Предприятия ЖКХ, по данным на начало года, рассчитались за электроэнергию лишь на 28 процентов, а их суммарный долг на первое марта превысил 13,9 миллиарда рублей. Годом ранее он составлял 10,6 миллиарда. Что касается жителей, они оплатили 74 процента потребленной электроэнергии. Их долги достигли почти 12 миллиардов и выросли за год более чем на два миллиарда.

Что касается регионов, то антилидер - Дагестан. В республике самая большая задолженность за электроэнергию - свыше 14,3 миллиарда, из них более 6,8 миллиарда приходится на население, почти 4,8 миллиарда - на предприятия ЖКХ. В РД с 26 июля уже начали отключать электроэнергию юрлицам, у которых нет договоров на энергоснабжение с гарантирующим поставщиком.

"Почти 300 предприятий риску остаться без света подвергла независимая энергосбытовая компания, с которой они находятся в договорных отношениях. В свою очередь, частный энергосбыт уклоняется от установленного законодательством порядка заключения договора с гарантпоставщиком. Ущерб, нанесенный бездоговорниками электросетевому комплексу Дагестана, оценивается в 430 миллионов рублей", - заявили в "Россети Северный Кавказ".

Основная часть неплатежей приходится на две традиционно проблемные для Северного Кавказа группы потребителей - коммунальные организации и население

Другая проблема региона - большое количество майнинговых ферм. Только с начала 2021 года специалисты компании зафиксировали девять фактов воровства электроэнергии "фермерами". Суммарно они похитили более 1,4 миллиона киловатт-часов стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей.

Следом в рейтинге должников идет Ингушетия, где неплатежи достигли почти пяти миллиардов рублей: 1,4 миллиарда приходится на предприятия ЖКХ, а более 2,2 миллиарда - на население. При этом с долгами здесь все-таки рассчитываются, по сравнению с прошлым годом платежи выросли на 15 процентов.

- Долги дорого обходятся не только сетевой организации, но и каждому жителю республики. Когда энергокомпания несет убытки, проблематичным становится текущее обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства. Не будем забывать, что основные мощности на территории Ингушетии вводились в эксплуатацию в конце 1970-х годов. Уровень износа оборудования на отдельных участках достигает 68 процентов. Кардинально изменят ситуацию только многомиллиардные вложения. Основной же источник средств на техническое переоснащение - платежи за потребленный ресурс. За тотальную недисциплинированность отдельных групп потребителей мы расплачиваемся перебоями в электроснабжении и низким напряжением в сети, - заявил исполняющий обязанности директора "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

Еще хуже обстоит ситуация в СКФО с платежами за газ. Так, на Северный Кавказ приходится 55 процентов всех долгов за голубое топливо в России - это более 99 миллиардов рублей. В прошлом году задолженность выросла на 6,7 миллиарда. Лидирует округ и по потерям газа в сетях - только в 2020-м бесследно исчезло 2,5 миллиарда кубометров.

Ранее в Счетной палате РФ заявили, что низкий уровень собираемости платежей за голубое топливо в республиках СКФО негативно сказывается на темпах газификации регионов. Так, в 2016-2019 годах построено только 15 процентов объектов, запланированных в программе газификации на 2016-2020 годы.

Кстати

Наиболее благоприятная ситуация в газовой отрасли сложилась в Ставропольском крае, хотя и здесь фиксируются огромные долги. По данным "Газпром межрегионгаз Ставрополь", просроченная дебиторская задолженность потребителей региона на первое июля составила 3,86 миллиарда рублей. За год она снизилась на 435,7 миллиона. Компания даже проводит специальные акции и автоматически списывает пени, вне зависимости от их суммы, тем, кто погасил задолженность за газ и оплатит текущие начисления.