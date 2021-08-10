Путин обсудил со ставропольским губернатором развитие туризма и села

Сейчас рассматриваются разные варианты поддержки села, хотя в этом году финансирование программы и так хорошее. Об этом заявил президент на встрече в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Обсудили также развитие Кавминвод - в планах связать курорт с Черноморским побережьем, чтобы туристы могли там оздоровиться, затем покататься на лыжах на Эльбрусе и продолжить отдых в Сочи.

Подготовлен проект распоряжения правительства по развитию Кавминвод. Владимир Путин уточнил, согласован ли он, и получил утвердительный ответ. "Только нужно вашей поддержкой заручиться, чтобы окончательно все пройти", - сказал Владимир Владимиров. "Хорошо", - кивнул президент. "Вы посчитали с минэкономразвития, сколько на сами-то объекты эти нужно, на 26 объектов?" - уточнил Путин. Оказалось, 48 млрд рублей.

"Кавказские Минеральные Воды и по пассажиропотоку, и по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все европейские аналоги", - сравнил губернатор. Едут сюда не только россияне. В допандемийном 2019 году на курорте отдыхало 147 тысяч человек из дальнего зарубежья, и сейчас в него инвестируют английские и азербайджанские бизнесмены. "За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря вашим решениям мы 25 млрд уже вложили в Кавказские Минеральные Воды", - сообщил Владимиров. "Основную проблему решили: мы построили и сейчас расширяем дорогу в четырехполоску от Минвод до Кисловодска, фактически все города сегодня имеют максимальную транспортную доступность. Электрички работают, запустили "Ласточку", - перечислил он.

"Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды - мощнейший проект - связать с Черноморским побережьем", - заявил губернатор. Оценивается эта дорога в 91-97 млрд рублей. Люди смогут оздоровиться на Кавминводах, отправиться кататься на лыжах на Эльбрус, посетить Архыз, Домбай и фактически по этой же дороге переехать и отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, пояснил он.

От курортов перешли к селу. Да, мешают дожди, град и подтопления, но аграрии радуются урожаю, заметил Владимиров. Президент поинтересовался развитием социальной сферы. "В социалку вкладываем", - заверил собеседник и поблагодарил за программу льготной ипотеки для сельских жителей. А затем перешел к обращениям. "Сегодня все приходят, деньги просят. Я не для себя", - сказал он и попросил расширить программу поддержки аграриев на 6 млрд рублей - до 30 млрд.

Кавказские Минеральные Воды планируется связать с Черноморским побережьем

"У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году", - оценил Путин и объявил, что рассматриваются разные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. "Там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут по 7 млрд ежегодно", - сообщил он. "Прошлый год был засушливый - все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат. Дальше их перевложить в продукцию из-под мелиорации в переработку", - заметил губернатор, добавив, что речь идет о картофеле, моркови, луке и кукурузе. "И чтобы цены держались", - сказал президент. "Чем больше будем производить, тем больше будем получать", - заключил Владимиров.

Тем временем

Владимир Путин поручил главе МЧС нарастить группировку для тушения природных пожаров в Якутии, сообщили в пресс-службе Кремля. Еще одно поручение президента относится уже к руководству Якутии - "подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС".