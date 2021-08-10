Бывший глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате

По делу о растрате средств из бюджета Северной Осетии в особо крупном размере задержаны несколько человек, в том числе, бывший председатель правительства республики Сергей Такоев. Как сообщили в пресс-службе СКР, сейчас проходят обыски у подозреваемых.

- По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. Проводятся обыски по местам их жительства, - говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства

57-летний Сергей Такоев занимал должность председателя правительства Северной Осетии с мая 2012 года по июнь 2015.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.