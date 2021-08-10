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10.08.2021 23:40
Рубрика: Происшествия

СК задержал главврача больницы, где погибли люди

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8531)
Вчера вечером сотрудники Следственного комитета задержали главврача больницы во Владикавказе по делу о гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы. Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль в центральном аппарате СК.

58-летний главный врач больницы подозревается в преступлении по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. В СК сказали, что в самое ближайшее время попросят суд об аресте задержанного.

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Напомним, что 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа прорвало кислородную трубу, которая шла в реанимацию больницы. Там лежали несколько человек, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Девять человек скончались.

Вчера в реанимации умерли еще двое, но их смерть СК пока не связывает с ЧП. В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям ответственных за несчастье. По статье об оказании небезопасных услуг можно сесть на 10 лет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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