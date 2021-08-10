В Дагестане ученые института геотермии борются за свою территорию

В Дагестане представители Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики провели переговоры с инвесторами, намеревающимися вложить средства в разработку геотермальных ресурсов региона. Но ученым не дают нормально трудиться - на территорию научного учреждения положили глаз застройщики. И теперь вместо того, чтобы заниматься исследованиями, специалистам института приходится ходить на судебные заседания.

Территория учреждения находится в центре Махачкалы. Вокруг здания ухоженный сквер, давно ставший излюбленным местом прогулок жителей города. Земля - федеральная, она является собственностью министерства науки и высшего образования РФ. Но уже более 15 лет на участок посягают любители точечной застройки. В 2006 году администрация Махачкалы и несколько коммерческих компаний заключили договор о строительстве здесь экспоцентра и трех девятиэтажных домов, хотя территория ни одному из участников сделки не принадлежала.

- Законность захвату федеральной земли "инвесторы" попытались придать с помощью поддельного протокола комиссии президиума РАН, подписанного бывшим вице-президентом РАН Геннадием Месяцем. Однако сам ученый официально заявил, что подпись является фальшивкой, а комиссия не имеет полномочий передавать земли кому бы то ни было, - поясняет доктор технических наук директор Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики - филиала объединенного института высоких температур РАН Алибек Алхасов.

Он рассказал, что за 15 лет, прошедших со дня подписания инвестиционного договора, экспоцентр стоимостью почти три миллиарда рублей на этой территории так и не появился. Однако застройщики все же умудрились возвести жилой дом, причем здание имеет три лишних этажа, которых нет в проекте, и занимает оно территорию, большую, чем указано в документации. Полностью дом так и не был построен, он стоит незавершенным.

Иск института геотермии к инвесторам рассматривался в Арбитражном суде Дагестана, Кассационном суде в Ессентуках, Апелляционном суде в Краснодаре и Высшем арбитражном суде Российской Федерации. В итоге судебная коллегия Верховного суда Дагестана в марте 2021 года вынесла апелляционное определение, согласно которому площадь института должна быть полностью восстановлена, а все договоры купли-продажи земли объявлялись незаконными. И едва у ученых затеплилась надежда спокойно заняться научными исследованиями, как Кассационный суд, в который обратились застройщики, постановил вернуть дело на новое расследование, истребовав дополнительные документы.

- Это значит, нам предстоит еще один круг мытарств. Из-за судебных тяжб приходится отвлекать ученых института от научной работы, мы не можем на своей территории создать экспериментальный участок, чтобы использовать энергию солнца для электроснабжения и отопления зданий. Что ж, продолжим бороться за федеральную землю, - добавил Алибек Алхасов.

Работа института важна не только для Дагестана, но и для всей страны. "РГ" ранее писала о том, какими огромными геотермальными ресурсами располагает регион - в республике есть большие запасы высокотемпературных высокоминерализованных вод. На больших глубинах они разогреты до 200 и более градусов, а их минерализация составляет около 200 граммов на литр - это очень высокий показатель. В такой воде в промышленных концентрациях содержатся литий, рубидий, цезий и стронций. Данные металлы нужны многим отраслям, но в основном оборонной промышленности.

К примеру, Тарумовское месторождение может полностью удовлетворить потребности страны в карбонате лития, который в промышленных масштабах в России не добывается. Из геотермальных вод также можно выпаривать соль. Причем бурить новые скважины не нужно, надо лишь задействовать законсервированные. По подсчетам специалистов, вложенные средства окупятся в течение двух лет.

С этим согласен и главный научный сотрудник Института геологии ДФИЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Василий Черкашин. Он рассказал корреспонденту "РГ", что доля России на мировом рынке лития составляет всего около четырех процентов, а его добыча из гидротермальных рассолов достаточно перспективна. Кроме того, в регионе целесообразно построить завод для изготовления литиевых аккумуляторов и батарей, что повысит рентабельность проекта.

Ведущий научный сотрудник института геотермии Саид Ниналалов сообщил, что исследованиями дагестанских ученых заинтересовалось красноярское предприятие "Красцветмет" - одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся переработкой драгоценных металлов. В сферу ее интересов попали дагестанские месторождения геотермальных вод, содержащие литий в промышленных масштабах. Представители предприятия заявили о намерении принять участие в их разработке и эксплуатации с целью получения карбоната лития батарейного сорта и, попутно, пищевой соли, магнезии жженной и других веществ.

Специалисты красноярской компании также провели переговоры в правительстве Дагестана, в них участвовали первый вице-премьер РД Батыр Эмеев, министр промышленности и торговли республики Низам Халилов, директор Корпорации развития Дагестана Гимбат Гимбатов.

- Речь шла о приобретении лицензии на месторождения геотермальных вод в Южно-Сухокумске, Тарумовке и Берикее. Проект комплексной переработки вод, содержащих карбонат лития и другие вещества, предполагает полное замещение импортных поставок лития отечественной продукцией, кроме того, он дает возможность обеспечить Россию поваренной солью и наладить ее экспорт. Реализация проекта - это не только увеличение доходной части бюджета республики, но и новые рабочие места для региона, - подытожил Саид Ниналалов.

Между тем

Термальные воды в России используются в основном в теплоснабжении. Однако их рентабельность в данном случае не так уж высока. Ценным сырьем являются высокоминерализованные рассолы. По словам доктора геолого-минералогических наук Василия Черкашина, в Дагестане во время разведки была изучена провинция редкометалльных промышленных вод, в которую входят 56 потенциальных месторождений гидроминерального сырья. На данный момент самое подходящее для добычи редких элементов и гидроминеральных солей - расположенное в Дербентском районе Берикейское месторождение йодобромных подземных вод. Здесь в промышленных масштабах можно извлекать карбонат лития, магнезию жженную, пищевую соль, технический йод, бром и гипохлорид кальция.

Помимо гидротермальных вод, в недрах Дагестана обнаружены уникальные подземные минеральные воды, которые по качеству не уступают кавминводским, а некоторые даже их превосходят. Значительная часть этих вод используется в лечебных целях, но достигнуть популярности добываемых на КМВ, к сожалению, им пока не удалось.