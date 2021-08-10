В Кисловодске построят индийский VIP санаторий за 1,2 млрд рублей

Новости

Минск: Система защиты границы соответствует требованиям дня 16:34
В Минске покажут спектакль "Счастье у каждого свое" 16:34
Сенатор: США навязчиво напоминают миру о своей суперсиле 16:28
В сирийском порту Латакия из-за взрыва загорелось судно 16:22
В Санкт-Петербурге создали копию Тихвинской иконы для Казахстана 16:21
В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности 16:16
Свыше 8,5 тысячи граждан ФРГ могли получить физраствор вместо вакцины 16:15
Шойгу: Минобороны РФ нужен самолет L-410 на поплавковых шасси 16:09
ВКС России получат четыре истребителя Су-57 до конца года 15:55
В Совфеде прокомментировали продление выдачи бесплатных лекарств сердечникам 15:50
На НТВ анонсировали новое музыкальное шоу с Родригезом и Батрутдиновым 15:47
В Сан-Марино оценили почти 100-процентную эффективность "Спутника V" 15:47
Названо имя нового главного тренера ФК "Урал" 15:38
На танкере в сирийском порту произошел пожар 15:37
Инспекторов ФАС не пустили в административное здание ЦУМа 15:20
Россия и Беларусь снизят тарифы на роумнинг с осени 15:15
Шойгу анонсировал ежегодный донабор контрактников и офицеров 15:14
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии современным оружием 15:12
Синоптик рассказал, как долго в Москве продлятся дожди 15:06
Движение для автомобилей полностью открыли на мосту в Южном Тушино 14:59
Юрий Матвеев покинул пост главного тренера ФК "Урал" 14:55
Умерла актриса Ляля Боброва 14:51
Отец Лионеля Месси подтвердил, что сын переходит в "ПСЖ" 14:36
Кинематографисты поддержали Джонни Деппа после выигранного им суда 14:33
В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 15:29
Рубрика: Экономика

В Кисловодске построят индийский VIP санаторий за 1,2 млрд рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Министерство экономического развития Ставропольского края Фото: Министерство экономического развития Ставропольского края
Фото: Министерство экономического развития Ставропольского края

В Кисловодске появится санаторий, который будет специализироваться на аюрведе - народной медицине из Индии. Проект должен стать уникальным в своем роде, сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
Россияне рассказали, как они выбирают места для отдыха

Единственный в свое роде санаторий будет пятизвездочным и рассчитан на 210 гостей и 113 номеров. Он появится в курортной зоне Кисловодска.

- Это будет единственный центр в России, лицензируемый как официальный центр аюрведы индийского министерства Ayush, и второй центр в России, имеющий официальную сертификацию MayrPrevent международного общества Майер-терапевтов. Санаторий "Mayrveda Kislovodsk" будет входить в ассоциацию лучших оздоровительных отелей мира Healing Hotels of the World, - уточнили в минэкономразвития края.

Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда рублей. А при строительстве и последующем функционировании новый санаторий обеспечит 265 высокооплачиваемых рабочих мест. Налоговые отчисления составят от 10,7 млн рублей в текущем году до 149,3 млн рублей в 2030 году.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Россия и Беларусь снизят тарифы на роумнинг с осени
Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно
Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp