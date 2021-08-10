В Кисловодске построят индийский VIP санаторий за 1,2 млрд рублей

В Кисловодске появится санаторий, который будет специализироваться на аюрведе - народной медицине из Индии. Проект должен стать уникальным в своем роде, сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

Единственный в свое роде санаторий будет пятизвездочным и рассчитан на 210 гостей и 113 номеров. Он появится в курортной зоне Кисловодска.

- Это будет единственный центр в России, лицензируемый как официальный центр аюрведы индийского министерства Ayush, и второй центр в России, имеющий официальную сертификацию MayrPrevent международного общества Майер-терапевтов. Санаторий "Mayrveda Kislovodsk" будет входить в ассоциацию лучших оздоровительных отелей мира Healing Hotels of the World, - уточнили в минэкономразвития края.

Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда рублей. А при строительстве и последующем функционировании новый санаторий обеспечит 265 высокооплачиваемых рабочих мест. Налоговые отчисления составят от 10,7 млн рублей в текущем году до 149,3 млн рублей в 2030 году.