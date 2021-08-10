В Северной Осетии сель смыл палатку с двумя людьми

В Кармадонском ущелье в Северной Осетии селевой поток смыл палатку, в которой находились два человека. Как сообщили в ГУ МЧС региона, мужчина получил травмы, а женщину унесло в реку Геналдон, протекающую в ущелье. Сейчас спасатели ведут ее поиски.

- Это район подъема на гору Казбек, где горячие источники. Палатка стояла на склоне, где сошел сель, женщину сейчас ищут. Мужчине оказана медицинская помощь, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На месте работает поисково-спасательный отряд МЧС России по Северной Осетии - шесть человек и одна единица техники.

Вечером 9 августа из-за схода селя перекрыта для движения транспорта Транскавказская магистраль на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля.