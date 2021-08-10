Власти Ставрополья помогут аграриям в борьбе с песками

В крае за год более 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель покрылись песками. Речь идет о засушливых восточных районах, где аграриям приходится бороться за урожай с пустыней.

Пески на Ставрополье наступают со стороны Калмыкии и Дагестана, с которыми граничат Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Арзгирский и Курский округа региона. В зоне риска находится еще 383 тысячи гектаров, или 6,8 процента площади сельхозугодий. Как считают специалисты, если не принять никаких мер, опустынивание продолжится. Действовать же следует в двух направлениях - восстанавливать пастбища и лесные насаждения.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр", в каждом из округов причины деградации земель разные: в Курском - дефляция, то есть разрушение почв из-за ветра, в Левокумском и Нефтекумском - засоление земель, в Степновском - водная эрозия и засоление. Итог же один: на смену плодородным полям и пастбищам приходят безжизненные пески.

Согласно оценкам специалистов, только на Ставрополье это может привести к значительной потере урожая и ежегодным убыткам на общую сумму около двух миллиардов рублей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в минсельхозе региона, без принятия государственной программы решить вопрос не получится. Ни отдельные субъекты, ни сельхозпроизводители не смогут выделить из своих бюджетов достаточно средств для борьбы с наступающими песками. Только в Ставропольском крае затраты на фитомелиорацию 50 тысяч гектаров, уже пострадавших от засухи и ветров, составят, по предварительным оценкам, от 1,8 до трех миллиардов рублей. Аграрии тоже готовы проводить фитомелиоративные работы, но им нужны субсидии от государства.

- Для компенсации хозяйствам до 50 процентов затрат необходимо от 900 миллионов до полутора миллиардов рублей. На мой взгляд, единственный возможный вариант - принять программу на федеральном уровне в рамках существующей госпрограммы развития сельского хозяйства. Для этого нужны консолидированные усилия всех регионов, для которых актуальна проблема опустынивания, - ранее заявлял исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Государство уже в этом году субсидирует расходы на фитомелиоративные работы, необходимые для закрепления песков, а также на агролесомелиоративные

И такую программу при поддержке федерального минсельхоза приняли. Государство уже в этом году субсидирует расходы на фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, а также на агролесомелиоративные работы.

По словам фермера Александра Кица из села Ачикулак Нефтекумского городского округа, пески наступают стремительно и за год продвигаются на десятки метров:

- В прошлом году ездил травить саранчу по проселочной грунтовке, она была хорошо накатана. Песок от дороги был метрах в 50 и только подступал. А сейчас по этой грунтовке я уже не могу проехать, ее занесло песком. Приходится объезжать участок и новую дорогу накатывать. За год примерно на 100 метров продвинулся песок.

По его мнению, причина - в бесконтрольном выпасе скота, особенно овец. Животные не только поедают траву, которая задерживает наступление пустыни, но и активно ее вытаптывают. А стоит песку открыться на небольшой территории, как процесс уже не остановить - он покрывает растения и те уже не могут пробиться сквозь него. Далее процесс идет волнообразно.

- Некоторые чабаны хотят объединиться, чтобы бороться с проблемой, советуются с нами. Но им просто нужно следить за поголовьем, а также сажать деревья и ухаживать за ними, - считает фермер. - Раньше повсюду рос ковыль, а сейчас его редко где встретишь, так как он опасен для овец - его семена попадают в кожу и шерсть животных. Поэтому ковыль уничтожали, а ведь он засухоустойчивый и хорошо удерживал грунт. Мы наши поля пересеивали несколько раз. Осенью заложили озимые, но подул ветер и на одном из участков выдул весь верхний слой почвы вместе с зерном. Посеяли снова, но все засыпало песком, пшеница не пробилась. Пришлось в этом году сеять еще раз, уже ячмень. Естественно, урожай оказался совсем не таким, какого мы ожидали, - продолжает Александр Киц.

Он сам высаживает лесополосы, но отмечает, что это очень затратное дело. Тем не менее без них на полях вообще ничего расти не будет. Примечательно, что за год вокруг деревьев образовались барханы высотой в метр. Пришлось даже вызывать тяжелую технику, чтобы расчистить территорию.

В региональном минимуществе сообщили, что в Ставропольском крае обследовано более 97 тысяч гектаров лесополос. "Многие остались бесхозными после банкротства сельхозпредприятий, десятки лет ими не занимались, они приходили в упадок, и в итоге перестали выполнять свои защитные функции", - отметили в ведомстве.

Согласно информации министерства, два года в регионе шла инвентаризация земель с защитными насаждениями, в соответствии с законодательством подлежащих оформлению в собственность региона. Участки ставили на кадастровый учет, и более 35 тысяч гектаров уже оформили в краевую собственность. За их сохранность будут отвечать лесхозы, им же поручено заниматься и воспроизводством лесов. На данный момент этим организациям в бессрочное пользование передано свыше 18,5 тысячи гектаров лесополос.

Комментарий

Сергей Андреев, директор Северо-Кавказского филиала Федерального центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН:

- Раньше существовало отдельное министерство мелиорации, финансирование которого было на уровне доходов современной нефтегазовой отрасли. В советские годы была построена вся оросительно-обводнительная система Ставропольского края, она включает уникальные сооружения, которые функционируют до сих пор. Также в то время занимались контролем поголовья скота, высадкой лесополос и фитомелиорацией. Было даже соответствующее направление в науке, а у каждого землепользователя в штате числился агролесомелиоратор.

Но вот уже 40 лет этим никто не занимается. А пастбищные земли деградируют из-за нерациональной нагрузки во время выпаса скота. Сложно сказать, насколько далеко пески смогут продвинуться. Аграрии используют двупольный принцип возделывания земель, то есть часть территории находится под паром, и там целый год почти ничего не растет. И стоит наступить засухе, а потом подуть ветрам, как эрозия почвы ускоряется. Так что нужно высаживать деревья и травы, которые защищают почву от выветривания.