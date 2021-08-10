Эксперты: "лишние знания" мешают реализовать перспективные идеи

"Бремя знаний" оказывает влияние на число инновационных компаний - к такому выводу пришли в Высшей коммерческой школе Парижа и в Мэрилендском университете. Научной информации стало слишком много, для ее анализа и проработки нужны большие команды, чего не могут позволить себе стартапы, настроенные на относительно быстрый коммерческий результат. И больше времени для запуска стартапа - все хотят накопить опыт. Для совместных исследований разработчикам приходится объединяться, когда их знаний становится недостаточно, что приводит к тому, что общее количество инноваций в расчете на одного ученого падает, уверены Томас Астебро из Высшей коммерческой школы Парижа (HEC Paris), Сергей Брагинский и Юйхэн Дин из Мэрилендского университета. К чему это ведет?

Далеко не каждый инноватор сможет продать свою идею инвестору, потенциальные инвесторы все более требовательны к новому продукту, а разработчикам требуется все больше времени и средств на то, чтобы довести свою идею до определенного уровня, рассказывает Глеб Козлов, генеральный директор компании Faretti.

Поэтому все большее число стартапов теперь опирается на цифры, проверку гипотез и очень последовательный подход в своем развитии. Значительное количество времени уходит на "оттачивание" продукта и бизнес-модели перед выводом на рынок. Да и новорожденному стартапу приходится конкурировать с большим (чем раньше) числом молодых и крупных глобальных компаний и их продуктами, уверен Роман Копосов, ведущий аналитик ГК "Институт Тренинга - АРБ Про".

Сегодня срок жизни новой идеи, воплощенной в продукт, значительно меньше, чем раньше, компании не успевают получить прибыль, как их инновация устаревает. Да и сами разработчики, оказываются не готовы внедрить инновационную идею и вывести ее на необходимый промышленный уровень, уточняет Андрей Крехов - директор по специальным программам компании ICL Services. Кажется, только появилась идея для стартапа, как ситуация изменилась и результаты реализации этой идеи уже никому не нужны, сетует Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу в компании "ДоксВижн".

Рынок стал слишком тесным - он стремительно изменяется, появляются и исчезают игроки и продукты.

Растущее количество технологий, объем научной информации и плотность информационного поля вкупе с возникающими дополнительными новыми связями порождают непредсказуемость, хаос и риски. Оказывают негативное влияние и псевдоинновации, когда компании или проекты формируют свои инновационные стратегии исходя из хайпа или надуманных технологических преимуществ. В таких условиях инвесторам сложно выделить по-настоящему стоящие решения и технологии, уверен Руслан Ахтямов CSO & CO-FOUNDER Napoleon IT.

Но, несмотря на сложные условия вывода новой идеи на рынок, нельзя говорить о том, что для ее выживания нет никаких условий.

Любая инновация происходит на стыке инноваций. Соответственно, чем больше инноваций, тем больше стыков. Сегодня скорость инноваций растет, как и скорость создания MVP (minimum viable product) (минимально жизнеспособного продукта), готового для вывода на рынок. От постоянной гонки устают и большие корпорации, которым становится сложно заниматься инновациями, они не знают, "куда бежать", куда развиваться, они становятся слишком неповоротливы для инноваций, уступая место новым лидерам.

Важно не просто создать хороший продукт и вывести его на рынок, а сделать его успешным

В результате на рынке побеждают те компании, которые имеют лучшие модели для масштабирования, и это сейчас, наверное, главное ноу-хау в мире инноваций и в мире стартапов. Важно не то, как создать продукт, а то, как его масштабировать и сделать его, что называется, успешным, уверен Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures.

В свою очередь "старичкам", чтобы сохранить долю рынка, ничего не остается, как тормозить инновации. Поэтому нередки ситуации, когда крупные корпорации блокируют внедрение патентов малыми компаниями, чтобы помешать развитию конкуренции. Особенно это касается фармакологической, нефтяной и энергетической отраслей, где доминируют большие игроки. Новичков либо поглощают, либо их зажимают рамки договоренностей, которые существуют на рынке их клиентов, сильно зависящем от поведения крупных корпораций, полагает Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank.

Такое поведение больших игроков Павел Вешаев, генеральный директор FinHelp, оправдывает чистым расчетом. Когда экономика нестабильна, у компаний меньше ресурсов для экспериментов. Когда речь идет о выживании, основная работа строится на проверенных технологиях, поскольку пространства для экспериментов просто нет.

Не каждый топ-менеджер способен и готов стать новым Стивом Джобсом - гораздо легче отдавать предпочтение уже проверенным решениям. В этом кроется еще одна причина снижения уровня технологической инновационности отечественных стартапов: более половины из них в прошлом году предлагали просто улучшенные версии существующих продуктов. И только около 20 процентов предоставляли уникальные продукты и услуги, объясняет Нарек Сираканян, президент инвестиционной компании Freedom International.

В некоторых отраслях игроки вообще не настроены на прогресс, на создание долговечных продуктов, которые перестанут побуждать покупателя или пользователя тратить деньги на новинку. Любые результаты научной деятельности, приводящие к повышению надежности, долговечности, не внедряются быстро, так как приведут к убыткам для компаний, объясняет Дмитрий Трофимов, доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета.

При этом ситуация с возрастающей сложностью инноваций ожидаемая и нормальная: низко висящие плоды собирать, как известно, гораздо проще. Однако это открыло возможности для множества компаний, которые специализируются на небольшой части технологического процесса разработки. Но в этой ситуации выигрывает потребитель: если вернуться к аналогии с низко висящими плодами - то да, мы собираем последние из них на одном рынке, но параллельно сажаем плодовые деревья на новых, более сложных рынках, уверен Алексей Стрыгин, сооснователь биотехнологического стартапа Gray Matter.

Мнения

Валерий Андреев, заместитель генерального директора по науке и развитию компании ИВК:

- Обилие информации создает ложное впечатление, что все уже открыто, опробовано, а за то, что не удалось сделать другим, не стоит браться. Соответственно меньше становится поводов для открытия стартапа. У человека сужается поле "безумных" идей, рождающихся из энергичного незнания. А ведь достаточно давно известно: человек способен на многое, если он не знает, что это невыполнимо. В этом, возможно, и заключается главная ценность стартапов: когда энергичные люди пробуют решить задачу, которую все остальные знают как нерешаемую. Зачастую стартаперы - это люди, которые за счет стартапа пытаются восполнить пробелы в своих знаниях, базируясь на небольшом практическом опыте, и продвинуться к неизвестному конечному результату. Молодые стартаперы могут даже создать продукт, который старшим покажется бесполезной ерундой. Но через некоторое время эта "ерунда" окажется супервостребованной рынком.

Ольга Осокина, основатель health tech компании AIBY:

- Профессора топовых бизнес-школ действительно часто говорят: если вы хотите открыть свой стартап и идете получать для этого MBA, то с вероятностью 60 процентов вы его не откроете после обучения. До получения MBA мозг работает так: "Есть проблема рынка - есть решение". После MBA: "А какие у проекта бизнес- модель и риски?". Сопоставив все цифры и вероятности неудач, люди уходят в наем, где все стабильнее и безопаснее. Я соглашусь с позицией, что чем больше знаний мы получаем, тем приземленнее становимся. Это сравнимо с нашим взрослением. Маленький ребенок способен на многое, и у него нет чувства страха.

При этом все не так страшно. 137 тысяч стартапов в день, или 50 миллионов новых компаний в год, - такими темпами заходят на глобальный рынок представители малого бизнеса. Всего в разных отраслях мировой экономики работают 305 миллионов стартапов. Это означает, что предприниматели поделились на две части: первые все еще готовы быстро и активно заходить на рынок, а вторые накапливают опыт и знания. Со временем наработанные знания помогут первым усилить экспертизу и, надеюсь, сократить процент провала тех, в чьих жилах все еще течет любовь к риску и неугасаемый энтузиазм.