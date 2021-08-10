Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил о своей отставке

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев на брифинге объявил о своем намерении уйти в отставку.

С просьбой об этом он намерен обратиться к Совету депутатов областного центра на его ближайшем заседании, которое состоится 23 августа.

- Депутатские полномочия я с себя не складываю, - подчеркнул он. - Планирую продолжить работу в Совете депутатов в качестве заместителя.

Андрей Сысоев избирался депутатом Совета депутатов города Мурманска третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. С 3 декабря 2010 года по 4 октября 2019 года он занимал должность главы администрации областного центра, с 4 октября 2019 года - главы муниципалитета.