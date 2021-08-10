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10.08.2021 22:07
Рубрика: Общество

Инвалид открыл под Калининградом центр реабилитации колясочников

Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Ранний телефонный звонок Романа Аранина, моего давнего знакомого и друга "РГ", меня обрадовал: "Помнишь наш разговор о реабилитации инвалидов, - начал он разговор с вопроса. - Так вот, приглашаю в наш центр под Калининградом. В нем постарался осуществить все, что тогда мы обсуждали"...
Артем Горбушкин в центре успевает и восстановить здоровье, и поработать. Фото: Ульяна Вылегжанина Артем Горбушкин в центре успевает и восстановить здоровье, и поработать. Фото: Ульяна Вылегжанина
Артем Горбушкин в центре успевает и восстановить здоровье, и поработать. Фото: Ульяна Вылегжанина

Многие читатели нашей газеты, наверное, помнят Романа по нашим публикациям. 17 лет назад он оказался в инвалидном кресле. Упал с 30-метровой высоты, летая на параплане, сломал шею. Но духом не пал. До травмы Роман был предпринимателем, владел несколькими магазинами по продаже обоев и сантехники. А став инвалидом, начал сначала продавать, а потом и производить технику, упрощающую жизнь инвалидам. Осенью прошлого года Роман прогремел на всю страну. Он открыл первую в России фабрику по выпуску инвалидных колясок с электроприводом. Местные власти потом официально назовут это место - улица Неограниченных возможностей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Еду к Роману в поселок Поддубное и вспоминаю наш разговор после открытия фабрики. Ему всегда не давала покоя реабилитация колясочников. Точнее, отсутствие системы комплексной реабилитации.

- В больнице хирурги творят чудеса, сшивают нервные окончания и ткани пациента, получившего травму или упавшего с высоты, - рассуждал он. - А потом этого человека выписывают домой и он остается со своим новым телом один на один. Система оказания социальных услуг у нас заявительная: не попросишь - не получишь. А что просить, куда стучаться - этому в больнице и после выписки не учат... А найти работу колясочнику - это вообще сложнейший квест. А именно работа, на мой взгляд, лучший инструмент социально-психологической реабилитации... Инвалиду очень важно чувствовать себя востребованным и иметь возможность содержать семью. Мне повезло с большой дружной семьей, с друзьями. Повезло и с тем, что я до травмы был сам себе работодателем. Но далеко не все такие везунчики. Иногда родных и друзей нет. А еще чаще близкие пребывают в той же прострации, что и инвалид: горюют, не знают, что делать, чем помочь...

Аранину хотелось создать место, где с Так зрел проект центра реабилитации.

Приехав в поселок Поддубное на улицу Неограниченных возможностей, поначалу не понимаешь, где здесь реабилитационный центр. Он похож не на классическое социальное учреждение, а скорее, на небольшой коттеджный поселок. Семь симпатичных одноэтажных домиков рассчитаны на двух человек. Здесь все удобно для колясочников: двери широкие, порогов нет, холодильник и столешница низкие. Находясь в коляске, можно дотянуться до чайника, раковины, нижних полок шкафа. Один из пациентов Артем Горбушкин, который проводил для меня экскурсию, с легкостью помыл посуду, заварил нам чай. И заметил между делом: "Авторы проекта знают о быте колясочников не понаслышке".

Смена длится 28 дней. Каждый день примерно час пациенты проводят на массаже, еще час - на лечебной физкультуре, час - за тренажерами. В свободное от физических упражнений время с колясочниками работают специалисты, помогающие совершенствовать индивидуальные программы реабилитации, психологи, а также тьюторы - специалисты по профориентации и трудоустройству.

В центре инвалид может находиться без сопровождающих 24 часа в сутки

- Я программист и системный администратор, - рассказывает один из пациентов Артем Горбушкин. - Недавно прошел курсы SMM-менеджмента и пытался найти себя в этой сфере, но все как-то не складывалось. А тут сложилось - в базе работодателей "Ковчега" был салон красоты, который искал SMM-менеджера. Работа дистанционная, очень удобная.

Еще одно важное направление реабилитации - бытовое. Если пациентам позволяет здоровье, их учат ложиться и вставать с кровати, умываться, заваривать чай, готовить простые блюда. Для многих пациентов, ставших инвалидами во взрослом возрасте, эти занятия очень важны.

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- Есть специальные гаджеты, позволяющие людям с травмами позвоночника держать ложки, кружки, чашки, - поясняет социальный работник Герман Штуккерт. - Иногда для этих целей можно приспособить обычные эластичные бинты. Здесь работают в комплексе несколько направлений реабилитации. Благодаря массажу, лечебной физкультуре и тренажерам мышцы пациентов развиваются и укрепляются, в результате им хватает сил на бытовые дела. Один из наших подопечных, к примеру, получил травму более десяти лет назад и с тех пор никогда не ел самостоятельно. К концу смены он уже справлялся со столовыми приборами.

Центр пострен на грант Евросоюза. И благодаря ему, реабилитация калининградцев с травмами позвоночника в этом году бесплатна. А чтобы в следующем году затраты на нее полностью или частично покрывались за счет бюджета, нужно стать участником реестра поставщиков социальных услуг. И радует, что губернатор Антон Алиханов намерен этот вопрос, как говорится, прорабатывать: "Мы найдем решение, чтобы не только местные жители, но и приезжие могли получать в центре реабилитацию", - сказал он.

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