Калининградская янтарная отрасль получила новые возможности развития

Единственный в России официальный добытчик янтаря, базирующийся в Калининградской области, впервые оформил прямой контракт на поставку сырья янтарному промышленному кластеру. Это важное событие для янтарной отрасли, которая в последний год переживает не лучшие времена из-за закрытия границ для иностранных туристов и падения покупательной способности россиян. Теперь члены кластера смогут планировать работу, точно зная, что не столкнутся с дефицитом сырья.

Рынок побелел

В Калининградской области сосредоточено около 90 процентов мировых запасов "солнечного камня". Однако пока на территории региона перерабатывается лишь небольшая доля этого ценного минерала. Сырье уходит и в другие субъекты РФ, и за границу.

Чтобы исправить ситуацию, в 2017 году на федеральном уровне утвердили Стратегию развития янтарной отрасли РФ. К 2025 году калининградский бизнес, согласно этому документу, должен обеспечить переработку 75 процентов всего добываемого "солнечного камня" на территории Янтарного края. В денежном выражении речь идет о производстве янтарной продукции стоимостью 5,6 миллиарда рублей.

В прошлом году общая стоимость всех калининградских изделий из янтаря составила 1,65 миллиарда рублей. То есть за четыре года, включая текущий, показатель необходимо нарастить более чем в три раза. Решение вопросов, связанных с сырьем, является одним из важнейших направлений этой работы.

Еще несколько лет назад черный рынок янтаря в Калининградской области процветал, в том числе из-за мягких санкций. Максимум, что можно было вменить физическому лицу за незаконную добычу янтаря, это штраф в пять тысяч рублей. В 2017 году произошло стократное повышение штрафов, а в 2019 году в нашей стране ввели уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот янтаря.

Нелегальные янтарные карьеры практически исчезли. Кроме того, официальный добытчик усовершенствовал свои торгово-сбытовые механизмы. Во-первых, сырец продается на электронной бирже. Любой человек, будь то переработчик или частное лицо, может зарегистрироваться и приобрести камень. Во-вторых, добывающее предприятие регулярно проводит закрытые аукционы для переработчиков.

А для художников в 2018 году появились отдельные мини-аукционы, в рамках которых разыгрывают лоты по несколько килограммов янтаря крупных качественных фракций. Это решило проблему "довеска", беспокоившую мастеров. Дело в том, что "солнечный камень" продается по срезу добычи: в одном лоте могут быть и крупные фракции, и средние, и мелкая крошка. И если компании-переработчики находят применение мелочи, в том числе используя механизмы кооперации, то художникам это сделать сложнее.

Перепродать не получится

Прямой контракт на поставку сырья янтарному промышленному кластеру - новое направление сбытовой политики. В текущем году объединение получит 25 тонн камня, заплатив за него 205,2 миллиона рублей. По словам руководителя Кластера янтарной промышленности Калининградской области Антона Федосова, цена благодаря оптовому характеру сделки оказалась ниже прайсовой.

- Но главное преимущество коллективной закупки даже не в стоимости сырья, а в том, что контракт закрывает основные потребности участников кластера в янтаре до конца года, - комментирует ситуацию Антон Федосов. - Предприятия могут планомерно выстраивать свою работу, зная, что каждый месяц получат сырье в необходимом объеме. Ведь главный сдерживающий фактор, который мешал отрасли развиваться в прошлые годы, был связан даже не с дефицитом янтаря, а с неравномерностью его поставок. Нельзя было строить долгосрочные планы, заключать долгосрочные контракты. Сейчас эта проблема практически решена, базу мы закрыли. Если потребности увеличатся, недостающий камень можно докупить на комбинате, если уменьшатся - тоже не беда, мы распределим излишки между другими участниками.

До сих пор сложно вывезти готовую янтарную продукцию из Калининградской области в другие регионы страны

Кластер янтарной промышленности вошел в перечень промышленных кластеров Минпромторга России в 2019 году, став первым представителем Калининградской области в этом федеральном списке. Ассоциация объединяет около 30 переработчиков янтаря, а также профильные образовательные заведения, музеи, банковские организации, институты поддержки бизнеса.

В начале следующего года кластер планирует заключить еще один прямой контракт с янтарным комбинатом. Речь идет о поставке, закрывающей базовые потребности участников объединения в сырье до конца 2022-го. Ключевым условием и действующего, и перспективного соглашений является стопроцентная переработка янтаря на территории региона.

- Существовал определенный риск того, что купленное сырье будет перепродано, - отмечает глава региона Антон Алиханов. - Это часто случалось в предыдущие годы. Но стратегия развития янтарной отрасли подразумевает в том числе увеличение доли экспорта готовой продукции и доли сырья, перерабатываемого в России. И прежде всего - в Калининградской области. Поэтому контрактом предусмотрено условие, что все сырье будет переработано здесь. Такое обязательство берет на себя кластер, а мы со своей стороны будем следить, чтобы оно исполнялось.

Центр притяжения туристов

Если до пандемии в регионе насчитывалось порядка 300 предприятий, обрабатывающих "солнечный камень", сейчас их осталось 166. Выжили профессионалы, способные гибко реагировать на изменения на рынке, веяния моды. В то же время у янтарной отрасли остается немало проблем, напрямую не связанных с текущей экономической ситуацией.

- До сих пор сложно вывезти готовую продукцию из Калининградской области, которая является эксклавом и особой экономической зоной, в другие российские регионы, - продолжает Антон Федосов. - Мы продуктивно работаем с Калининградской областной таможней в этом направлении, но есть системные проблемы, требующие решения на федеральном уровне. Кроме того, существует дисбаланс на российском и мировых рынках в части пошлин на ввоз и вывоз готовой продукции. Зачастую на основные рынки сбыта наши изделия приходят со стопроцентными накрутками, которые образуются в процессе логистики, уплаты пошлин и сборов.

Что касается поддержки со стороны области, янтарщики нуждаются в льготных кредитах на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку сырья. Кластер янтарной промышленности и региональный центр "Мой бизнес" уже договорились о выдаче займов по ключевой ставке Центробанка.

Кроме того, всегда актуальна поддержка, связанная с участием калининградских компаний в выставках. На крупнейшей российской выставке ювелирных изделий, которая в октябре пройдет в Москве, калининградцы создадут коллективный стенд - янтарную улицу. Расходы частично компенсирует регион.

По мнению главного мастера Калининградской гильдии мастеров янтарных дел Юрия Великотского, сейчас янтарной отрасли очень важно извлечь максимальную пользу из развития внутреннего туризма. Российские путешественники, прилетающие в Калининград, уже помогли многим художникам избежать падения продаж. Однако в перспективе необходимо создать в регионе центр притяжения туристов, связанный с янтарем.

Работа в этом направлении уже идет. Кластеру янтарной промышленности передали в безвозмездное пользование Башню Врангеля XIX века в центре Калининграда. Там откроется коворкинг-пространство для дизайнеров, проектировщиков и разработчиков новых видов продукции из янтаря.

- Будет правильно, если в самой башне или рядом с ней появится некий коллективный арт-объект из янтаря, - рассуждает Юрий Великотский. - Пусть это будет янтарная мозаика или совместная экспозиция, в рамках которой каждый художник сможет представить свои произведения. Если различные компании и мастера будут трудиться каждый над своим элементом, получится визитная карточка янтарной отрасли Калининградской области, привлекающая туристов. В Санкт-Петербурге, к примеру, путешественники едут за янтарными сувенирами к Екатерининскому дворцу, где воссоздана Янтарная комната. Нам в Калининградской области нужна своя "янтарная комната".