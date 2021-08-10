В Петербурге за полгода зарегистрировано 4 тысячи "иногородних" браков

Ограничения, связанные с эпидситуацией, сказались на всех сферах туризма, в том числе на свадебной. Но город все равно уверенно движется к званию брачной столицы России. За шесть месяцев 2021 года в городе на Неве зарегистрировано 20 тысяч союзов, и примерно каждый пятый из них - "иногородний".

- Ограничения, связанные с непростой эпидситуацией, в прошлом году больно ударили по свадебному туризму. Некоторые будущие молодожены решили перенести свадебное торжество на более благоприятное время, - подчеркнула Елизавета Серба, начальник отдела приоритетных направлений СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро".

Собственно, в этом году оно наступило. Жестких ограничений уже нет. Максимальное число участников торжественной регистрации определено в сорок человек (а было - всего десять). Для подавляющего большинства пар четыре десятка родственников и знакомых - вполне достаточно.

Из-за большого числа желающих зарегистрировать брак власти с этого года дали возможность регистрации брака и в вечернее время (до 23 часов). Интерес к вечернему бракосочетанию резко возрос в летнее время, в том числе и у иногородних пар. Начали выбирать город и для юбилея бракосочетания. Правда, торжества стали более камерными, менее помпезными, чем раньше, сообщила "свадебный" эксперт Карина Журавлева.

За шесть месяцев в городе на Неве зарегистрировано четыре тысячи "иногородних" союзов

Чтобы сделать регистрацию брака и организацию свадьбы в Петербурге более привлекательным турпродуктом, чиновники планируют изменить ряд юридических норм. Прежде всего - вопрос признания легитимности выездного бракосочетания. Поныне действует правило, что пара должна сначала расписаться в загсе и только затем может проводиться выездная регистрация, а по сути - имитация регистрации, поскольку брак уже заключен.

Регистрация на дому или в клинике из-за тяжелой болезни - другой вопрос и другие правила. Как пояснила Дарья Сидорова, специалист комитета по делам записи актов гражданского состояния, в Москве подобная выездная регистрация узаконена.

Еще одним важным вопросом, касающимся уже только иностранцев, является расширение возможностей подачи заявления на регистрацию брака. Россияне могут подать заявление дистанционно, независимо от места нахождения, через сайт госуслуг, выбрав подходящий загс и время. То есть ни петербуржцам, ни иногородним не нужно лично являться в загс для подачи заявления. А вот иностранцам - нужно.

Так что сейчас прорабатывается вопрос, чтобы иностранцы, желающие заключить брак, имели возможность, обратившись в турфирмы, забронировать время для регистрации брака в понравившемся Дворце бракосочетания или загсе. То есть чтобы не было необходимости приезжать в город для подачи заявления. Если его удастся решить, можно не сомневаться, что поток иностранцев, желающих провести в Петербурге главное торжество в своей жизни, после открытия границ возрастет.

Кстати

Для продвижения свадебного туризма обновлен тематический раздел "Петербург свадебный" на городском портале Visit-Petersburg.ru. Здесь есть вся информация, касающаяся подготовки и проведения торжества.