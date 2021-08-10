Петербургская дамба предотвратила 26 наводнений и сэкономила 123 млрд

Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга исполнилось десять лет. За это время дамба предотвратила 26 наводнений, которые могли бы нанести городу ущерб примерно в 123 миллиарда рублей.

"Проект себя уже окупил", - заключил заместитель гендиректора по эксплуатации дирекции комплекса Игорь Полищук на сегодняшней пресс-конференции в ТАСС. По его словам, 123 миллиарда - это сумма "по скромным подсчетам". Между тем, согласно оценке Счетной палаты России, стоимость комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга составляет 109 миллиардов рублей.

Благодаря дамбе на Санкт-Петербург не обрушились наводнения в 2011 и 2015 годах, которые грозили быть особенно крупными. Только в 2020 году комплекс защитных сооружений предотвратил семь серьезных наводнений.

Игорь Полищук отметил, что дамба обеспечивает защиту за счет 67 затворов, которые закрываются при возникновении угроза нагона большого количества воды. В работе комплекса также важная экологическая составляющая: все попадающие на дамбу стоки воды очищаются. Всего за десять лет работы было очищено три миллиона кубометров воды.