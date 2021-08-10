Петербургские студенты победили на международной олимпиаде IMC

Петербургские студенты стали лучшими в 28-й международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021. Второе место - у Израиля, третье - у Польши.

Герои олимпиады - команда Санкт Петербургского государственного университета (СПбГУ), занявшая первое место. Впечатляющие результаты и у отдельных представителей этого вуза, сообщают в Смольном. Так, студент Александр Гребенников занял второе место в индивидуальном зачете. А профессор Федор Петров признан одним из самых эффективных лидеров студенческих команд.

Конкуренция на олимпиаде была очень серьезная. В состязаниях приняли участие 113 команд из лучших университетов со всего мира. Россию вместе с СПбГУ представляли столичные вузы: Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет, а также Высшая школа экономики (команды из Петербурга и Москвы).

Справка "РГ"

Международная студенческая олимпиада по математике IMC (International Mathematic Competition for University Students) проходит ежегодно с 1994 года. В этом году чемпионат состоялся в городе Благоевград (Болгария).