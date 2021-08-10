Регионы Северо-Запада перевыполнили план расселения аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги реализации программы расселения аварийного жилья в 2019-2021 годах. Несмотря на то что текущий год еще не завершен, пять регионов Северо-Западного федерального округа перевыполнили целевые показатели трех лет. Речь идет о Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Карелии, Калининградской и Мурманской областях. Остальные регионы придерживаются графика. Субъектов, которые находятся в зоне риска, в СЗФО нет.

Расселение аварийных домов идет в нашей стране в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В рамках текущего этапа регионы ликвидируют жилой фонд, который был признан аварийным до 2017-го. Это необходимо сделать до 1 сентября 2025 года, но многие субъекты намерены завершить реализацию программы досрочно.

В Калининградской области в прошлом году из аварийных квартир в новые переехали 605 человек. Расселить удалось 8,8 тысячи непригодных для проживания квадратных метров при плане в 6,9 тысячи "квадратов". В текущем году работа продолжается. В планах - ликвидировать более десяти тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Если в 2019 и 2020 годах большая доля новоселий пришлась на два крупнейших города региона, Калининград и Советск, в 2021-м и 2022-м география расширится. Ключи от новых квартир получат жители Гвардейского, Гурьевского, Неманского, Янтарного, Балтийского, Черняховского, Полесского, Зеленоградского и Советского городских округов.

К примеру, в мае и в июле новоселье отпраздновали "аварийщики" из нескольких домов Черняховского городского округа. До конца текущего года в этом муниципальном образовании планируют расселить шесть аварийных многоквартирных домов общей площадью более тысячи квадратных метров. Свои жилищные условия улучшит 71 человек. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят 49,9 миллиона рублей.

- Для нас это большое счастье - переехать в новое комфортное жилье с автономным отоплением, - сказала жительница Черняховского городского округа Тамара Нижегородцева. - Теперь мне не надо носить дрова, топить печку.

Псковская область по состоянию на 1 июля выполнила план 2019-2021 годов на 67,9 процента. По этому показателю регион находится в последней тройке Северо-Западного федерального округа, обгоняя только Новгородскую и Ленинградскую области. Однако в федеральном центре ситуация, которая сложилась на Псковщине, тревоги не вызывает.

- Что касается реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда - здесь нет нареканий к качеству ее выполнения, - заявил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин во время рабочего визита в регион. - Однако необходимо уже в текущем году провести подготовительные работы для дальнейшего возведения многоквартирных домов, заключить соответствующие контракты.

Целевые показатели 2019-2021 годов смогли выполнить порядка тридцати российских регионов. Из них четыре субъекта - Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Севастополь и Санкт-Петербург - по состоянию на 1 июля 2021 года полностью завершили реализацию действующей программы переселения граждан из аварийного жилья.

Впрочем, следует упомянуть, что Северной столице во многом помог задел, сформированный в предыдущие годы. Санкт-Петербург обеспечивал "аварийщиков" новым жильем за счет собственных ресурсов до того, как эта работа стала общефедеральной. К моменту запуска нацпроекта в городе на Неве осталось всего пять домов, признанных аварийными до 2017-го.

Прямая речь

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ:

- С этого года у всех регионов появилась возможность расселять аварийное жилье в рамках механизмов комплексного развития застроенных территорий.

Это позволяет на месте деградирующей застройки создать новую городскую среду. В итоге повысятся комфорт и качество жизни людей.