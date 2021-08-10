Российская рыбная отрасль получит новые спасательные суда

Российские рыбаки остро нуждаются в сопровождении спасательными судами во время промысла. Но срок износа этих судов близок к критическому пределу. Росрыболовство готовится к началу строительства новых аварийно-спасательных буксиров по отечественным проектам. Однако эксперты подчеркивают, что этого мало.

Сегодня в составе рыбопромыслового флота числятся девять аварийно-спасательных судов: три в Северном бассейне, два в Керчи, четыре на Дальнем Востоке. Срок их эксплуатации составляет около 40 лет, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Но фактически только два судна Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ могут работать в море. Если учесть, что в Северной Атлантике одновременно ведут промысел от 100 до 120 рыбопромысловых судов, то о полноценном спасательном сопровождении рыбаков не может быть и речи.

Росрыболовство решает эту проблему. Совместно с ОСК и Минпромторгом России ведомство провело работу по подбору проектов судов-спасателей. После тщательного анализа предложений выбран отечественный проект MPSV12.

По оценкам ведомства, необходимо построить шесть буксиров-спасателей такого типа. Еще два судна проекта MPSV06 предполагается построить для Дальнего Востока. Более мощная осадка позволит им работать в тяжелых ледовых условиях. Планируется, что четыре судна проекта MPSV12 пополнят спасательный флот Северного бассейна. Также два судна проекта MPSV12 и еще столько же буксиров проекта MPSV06 предназначаются для Дальневосточного бассейна.

По данным пресс-службы Росрыболовства, на строительство шести буксиров проекта MPSV12 потребуется 20 миллиардов рублей. Расчет по второму типу еще предстоит провести, так как проект будет дорабатываться. Что касается сроков строительства, то в ОСК подтвердили, что при бесперебойном финансировании верфи готовы начать строительство уже в конце 2022 - начале 2023 года и ввести новые буксиры в эксплуатацию к 2027 году.

Но одно строительство буксиров не решит проблему. Необходимо возродить обучение членов экипажей рыбопромысловых судов в учебно-тренировочных центрах, которые были закрыты после того, как перестали существовать независимые государственные администрации морских рыбных портов, отмечает член научно-экспертного совета морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Зиланов.

Воссоздать такой центр в Мурманске предполагается на базе отслужившего свой срок спасательного судна "Стахановец". Но на это потребуются серьезные расходы - около 50 миллионов рублей. Сейчас "Стахановец" переведен на баланс Калининградского государственного технического университета, руководство которого предполагает осенью открыть на базе этого судна курсы для матросов.

Также следует возродить в территориальных управлениях Росрыболовства морские отделы, которые контролировали работу рыбаков на промысле. Сегодня контроль сведен к кабинетной работе с бумагами после прихода судна в порт. Но необходимо контролировать суда и во время лова. Сегодня никого не удивляет картина, когда даже при сильном волнении на траулере работают люди без касок и спасательных жилетов. Упав за борт, такой человек почти не имеет шансов спастись.

Остается острым вопрос нормативной базы. В рамках "регуляторной гильотины" были отменены наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности, правила пожарной безопасности и техники безопасности на рыбопромысловых судах, разработанные во времена СССР.?Вячеслав Зиланов подчеркивает: данные документы никогда не утратят актуальности, поэтому их необходимо переработать и заново издать, как сделали в Минтрансе РФ.

Власти понимают существующие проблемы. По словам заместителя руководителя ведомства Петра Савчука, помимо обновления флота, предстоит пересмотреть всю систему управления безопасностью мореплавания.

Прямая речь

Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

- Когда идет активный промысел, необходимо, чтобы рядом с группой промысловых судов обязательно находилось судно-спасатель. Нередко приходится работать в свежую погоду, когда корму подбрасывает. Трал в этот момент может легко намотаться на винт. В такой ситуации рыбопромысловые суда не могут оказать помощь друг другу, они не предназначены для длительной буксировки. Сами рыбаки также не могут снять трал с винта, а хорошо подготовленным водолазам спасательной службы это под силу. Кроме того, если кому-либо из членов экипажей траулеров понадобится медицинская помощь, ее можно получить на спасательном судне. Сейчас нам приходится в экстренных случаях вертолетами возить заболевших или травмированных моряков в Нарьян-Мар.