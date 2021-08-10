Российская рыбная отрасль получит новые спасательные суда

Сегодня в составе рыбопромыслового флота числятся девять аварийно-спасательных судов: три в Северном бассейне, два в Керчи, четыре на Дальнем Востоке. Срок их эксплуатации составляет около 40 лет, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Но фактически только два судна Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ могут работать в море. Если учесть, что в Северной Атлантике одновременно ведут промысел от 100 до 120 рыбопромысловых судов, то о полноценном спасательном сопровождении рыбаков не может быть и речи.
Росрыболовство решает эту проблему. Совместно с ОСК и Минпромторгом России ведомство провело работу по подбору проектов судов-спасателей. После тщательного анализа предложений выбран отечественный проект MPSV12.
По оценкам ведомства, необходимо построить шесть буксиров-спасателей такого типа. Еще два судна проекта MPSV06 предполагается построить для Дальнего Востока. Более мощная осадка позволит им работать в тяжелых ледовых условиях. Планируется, что четыре судна проекта MPSV12 пополнят спасательный флот Северного бассейна. Также два судна проекта MPSV12 и еще столько же буксиров проекта MPSV06 предназначаются для Дальневосточного бассейна.
По данным пресс-службы Росрыболовства, на строительство шести буксиров проекта MPSV12 потребуется 20 миллиардов рублей. Расчет по второму типу еще предстоит провести, так как проект будет дорабатываться. Что касается сроков строительства, то в ОСК подтвердили, что при бесперебойном финансировании верфи готовы начать строительство уже в конце 2022 - начале 2023 года и ввести новые буксиры в эксплуатацию к 2027 году.
Но одно строительство буксиров не решит проблему. Необходимо возродить обучение членов экипажей рыбопромысловых судов в учебно-тренировочных центрах, которые были закрыты после того, как перестали существовать независимые государственные администрации морских рыбных портов, отмечает член научно-экспертного совета морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Зиланов.
Воссоздать такой центр в Мурманске предполагается на базе отслужившего свой срок спасательного судна "Стахановец". Но на это потребуются серьезные расходы - около 50 миллионов рублей. Сейчас "Стахановец" переведен на баланс Калининградского государственного технического университета, руководство которого предполагает осенью открыть на базе этого судна курсы для матросов.
Также следует возродить в территориальных управлениях Росрыболовства морские отделы, которые контролировали работу рыбаков на промысле. Сегодня контроль сведен к кабинетной работе с бумагами после прихода судна в порт. Но необходимо контролировать суда и во время лова. Сегодня никого не удивляет картина, когда даже при сильном волнении на траулере работают люди без касок и спасательных жилетов. Упав за борт, такой человек почти не имеет шансов спастись.
Остается острым вопрос нормативной базы. В рамках "регуляторной гильотины" были отменены наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности, правила пожарной безопасности и техники безопасности на рыбопромысловых судах, разработанные во времена СССР.?Вячеслав Зиланов подчеркивает: данные документы никогда не утратят актуальности, поэтому их необходимо переработать и заново издать, как сделали в Минтрансе РФ.
Власти понимают существующие проблемы. По словам заместителя руководителя ведомства Петра Савчука, помимо обновления флота, предстоит пересмотреть всю систему управления безопасностью мореплавания.
Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера
- Когда идет активный промысел, необходимо, чтобы рядом с группой промысловых судов обязательно находилось судно-спасатель. Нередко приходится работать в свежую погоду, когда корму подбрасывает. Трал в этот момент может легко намотаться на винт. В такой ситуации рыбопромысловые суда не могут оказать помощь друг другу, они не предназначены для длительной буксировки. Сами рыбаки также не могут снять трал с винта, а хорошо подготовленным водолазам спасательной службы это под силу. Кроме того, если кому-либо из членов экипажей траулеров понадобится медицинская помощь, ее можно получить на спасательном судне. Сейчас нам приходится в экстренных случаях вертолетами возить заболевших или травмированных моряков в Нарьян-Мар.