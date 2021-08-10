В аэропорту Мурманска построят новый терминал за 1,9 млрд рублей

В аэропорту Мурманск предстоит построить построить новый пассажирский терминал стоимостью 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

Запустить его планируется в 2023 году. Реализация этого проекта позволит аэропорту увеличить свою пропускную способность до 400 пассажиров в час и более миллиона - в год.

Новый аэровокзал будет возведен рядом с тем, который уже существует. Пассажирский терминал оборудуют "рукавами" для посадки и высадки пассажиров, играющими особую роль в условиях арктического климата.

Аэропорт Мурманск с проектом строительства нового терминала стал 64-м резидентом Арктической зоны России. Благодаря этому статусу он получит существенные налоговые преференции - например, нулевые налоги на имущество, землю и прибыль в течение пяти лет, субсидирование 75 процентов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС в течение 10 лет, отметил генеральный директор предприятия Руслан Степанец.