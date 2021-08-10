В Череповце начался финальный этап строительства нового моста через Шексну

В Череповце - крупнейшем промышленном центре Вологодской области и всего Северо-Запада - вышло на финишную прямую строительство Архангельского моста через реку Шексну, который даст новый импульс развитию города. Мостовики приступили к сборке центрального пролетного строения над руслом. Крупнейший инфраструктурный проект региона будет завершен через год: сдачу вантового моста в эксплуатацию назначили на 1 августа, а торжественное открытие - на 14 августа 2022-го.

Подъем руслового пролета у мостостроителей считается важнейшим этапом работы. Он означает начало соединения двух берегов реки, а Шексна здесь очень широка. Старт этой ювелирной технической операции дал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Принято!" - ответили мостовики, и огромный блок массой 70 тонн с помощью специальных агрегатов стал медленно подниматься с баржи ввысь. Весь подъем занимает несколько часов, еще три дня уходит на закрепление блока вантами - стальными тросами - к опорам моста.

Всего предстоит поднять 17 пролетных блоков - по восемь с каждого берега и один центральный, пояснил генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу. Работы будут идти с двух сторон. Укрупненные блоки собирают из отдельных элементов на береговом сборочном стапеле. Сборку всего пролетного строения планируют завершить к декабрю - две его части в центре скрепит замковый блок. К тому времени готовность моста составит 90 процентов. В мае, когда позволит погода, за его пролетную часть возьмутся дорожники.

Огромный объем работ уже позади. Проведено дноуглубление - до 23 метров, возведены 13 из 15 опор-пилонов, завершена надвижка металлического пролетного строения протяженностью более 750 метров. Подрядная организация приступила к бетонированию плиты проезжей части.

На объекте работают лучшие мостостроители страны, возводившие Керченский мост, подчеркнул глава региона. По словам Николая Руссу, сложностей со строительством череповецкой переправы не возникает. Разве что иногда работу тормозят погодные условия. А главной проблемой было то, что ванты нужного диаметра и конструкции не производят в России. Их сделали во Франции специально для моста в Череповце. Сегодня объект обеспечен всеми необходимыми материалами.

Новая переправа строится в створе Архангельской улицы, которая и дала название мосту. Он соединит два крупнейших района Череповца - бурно растущий Зашекснинский и Заягорбский, или Заречный. Длина сооружения составит почти 1132 метра, ширина - более 30 метров, расчетная скорость движения - 100 километров в час.

Новый мост соединит две федеральные трассы - на Москву и Петербург - и станет инфраструктурным каркасом СЗФО

- Начало подъема центрального пролетного строения моста - это исторический момент для Череповца, Вологодской области, Северо-Запада и центральной части России, - отметил губернатор Олег Кувшинников. - Новый мост соединит две федеральные трассы - на Москву и Петербург - и несколько регионов, он станет частью инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального округов. В декабре строители полностью пройдут с одного берега до другого, а в августе 2022 года здесь будет асфальт, разметка, освещение, ванты, пилоны. Это будет самый протяженный, широкий и благоустроенный мост в регионе - мост в будущее. С его открытием мы дадим новый вектор развитию Зашекснинского района Череповца. Это как минимум восемь новых микрорайонов, индивидуальное и многоквартирное жилищное строительство, рекреационные зоны, инвестиционные площадки и социальные объекты - город будущего.

Символично, что 40 лет назад - 2 декабря 1981 года - в Череповце открыли Октябрьский мост через Шексну. Он стал первым вантовым мостовым сооружением в стране. С инициативой его строительства выступил Юрий Липухин - в то время директор Череповецкого металлургического комбината. Это грамотное решение привело к развитию города, мост считается символом Череповца. Но сегодня его конструкции нуждаются в капремонте, а даже временное закрытие единственной в городе переправы при отсутствии альтернативы попросту невозможно.

Новый мост соединит транспортным сообщением весь город. Фото: Архив правительства

К тому же пропускная способность Октябрьского моста не выдерживает современных транспортных потоков. В последнее время город растет за рекой, а не в центре. Сегодня в Зашекснинском районе насчитывается 55 тысяч жителей, здесь активно строятся новые дома. А добираться до других частей города и крупнейших производств, где работают многие череповчане, приходится окольными путями, поскольку мост всего один. В итоге на дорогу порой уходит до часа, а при наличии другой переправы можно было бы приезжать в пункт назначения за 15-20 минут.

Отсутствие второго моста также стало серьезным препятствием для реализации крупных инфраструктурных проектов в металлургической и химической промышленности, организации транзитного движения по федеральным и региональным трассам.

Поэтому было решено навести новый мост через Шексну. В 2017 году регион начал строить подходы к нему на средства областного бюджета. Но вскоре проект был поддержан президентом и правительством РФ. Без федерального финансирования строительство капиталоемкого объекта могло сильно затянуться.

- С 2017-го по 2021 год на строительство мостового перехода через Шексну в Череповце направлено порядка 17 миллиардов рублей, в том числе 11,5 миллиарда - из федерального бюджета, - сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов в ходе совещания, которое состоялось на площадке строительства. - В дальнейшем будет выделено еще 2,5 миллиарда рублей. Поддержка обусловлена тем, что объект находится на пересечении важнейших транспортных артерий, имеющих значение для всего СЗФО. Помимо двух федеральных автомобильных дорог, здесь пролегает Волго-Балтийский водный путь, соединяющий пять морей, и Северная железная дорога. Безусловно, новый мост послужит импульсом к процветанию экономической и промышленной деятельности Череповца и в целом Вологодской области.

- Новый мост соединит транспортным сообщением весь город, все его четыре района, - поясняет Олег Кувшинников. - С его помощью мы создадим два транспортных кольца - большое и малое. Это позволит разгрузить центр города и Октябрьский мост, сократит путь для большегрузов и даст возможность прямого выезда из жилых районов на градообразующие предприятия. Но "закольцевать" город было бы невозможно без строительства дорожной инфраструктуры. Кроме того, мы должны обеспечить комплексную застройку новых микрорайонов с учетом роста их населения.

На подъезде к строящемуся мосту от трассы на Пошехонье, Рыбинск и Ярославль еще несколько лет назад были лес и болото. На их месте протянулись семь километров современного шести- и четырехполосного Южного шоссе. Как сообщил представитель компании-подрядчика Виктор Перевалов, переустроены все коммуникации и сети. Сейчас дорожники приступают к благоустройству, монтируют фундаменты под освещение. На дорожной части выполнены все работы, за исключением небольшой технологической площадки у моста.

Для создания в Череповце транспортного кольца остается достроить полуторакилометровый участок Шекснинского проспекта от Рыбинской улицы до Южного шоссе. Это технологически сложный объект, где будут размещаться кольцевые развязки, тротуары и самая протяженная велодорожка Череповца длиной 4,3 километра. Участок соединит Южное шоссе с жилыми кварталами города. Но завершить его полностью к сдаче моста будет проблематично. Поэтому задачу решили разбить на этапы и сначала построить трехполосную дорогу. Аукцион уже объявлен, скоро станет известен подрядчик.

С открытием нового моста и Южного шоссе город получает совершенно новые перспективы, отметил мэр Череповца Вадим Германов. После расширения и продолжения Шекснинского проспекта, строительства прилегающих улиц будут расти новые дома и социальные объекты.

- В Зашекснинском районе не хватает детских садов и школ, эта проблема назревала годами. Уже в этом году будут построены два детсада в 103-м и 106-м микрорайонах, проектируются еще три. Готов проект школы на 1500 мест в 105-м микрорайоне, при поддержке региона рассчитываем начать строительство уже в следующем году. В районе появятся спортивный комплекс и стадионы. Все новые улицы будут проектироваться с велодорожками. В новых микрорайонах также определены лучшие лесопосадки, которые мы сохраним как природные скверы. Вместо точечной застройки будут реализовываться комплексные проекты со всей инфраструктурой, выделены участки под ИЖС, - перечисляет мэр Череповца.

Губернатор Олег Кувшинников отметил, что все новые проекты реализуются с обязательным учетом мнения череповчан. Через год они непременно примут участие в открытии главного регионального объекта XXI века.

Между тем

Два новых мостовых сооружения появятся и в Вологде. Заканчивается проектирование Некрасовского моста, уже в этом году начнется его строительство. Кроме того, до конца года приступят к проектированию мостового перехода в створе Флотского переулка.

Строительство двух мостов позволит создать в Вологде транспортное кольцо. Уже началось строительство подходов к новым переправам. Общий объем финансирования оценивается в сумму 6,5 миллиарда рублей.