В Калининграде искусственный интеллект борется с самозахватами земли

В правительстве Калининградской области появился необычный "служащий", который борется с самозахватами земли. Это специально обученная нейронная сеть. Она анализирует снимки, сделанные из космоса, и сопоставляет их с официальными данными о регистрации объектов недвижимости. Искусственный интеллект быстро и с высокой точностью выявляет не только самострои, но и незаконные рубки деревьев, теневую активность предпринимателей на пляжах и так далее.

С 2019 года правительство региона заключает контракты на создание цифровых ортофотопланов, то есть подробных карт области, смоделированных в реальном времени на основе космических снимков. Раньше эти планы изучали люди. Они сопоставляли фактически существующие объекты и сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Однако времени уходило немало. Чтобы охватить всю область, специалисту-человеку требовалось несколько недель. Нейросеть же обрабатывает территорию региона за сутки. Теперь анализ идет в автоматическом режиме, что позволяет оперативно выявлять как самострои, так и иные факты незаконного использования земельных участков.

Искусственный интеллект только недавно приступил к работе. В перспективе он поможет региону существенно нарастить налог на недвижимость. Увеличится и сбор арендной платы за здания, построенные на региональной и муниципальной земле.

По предварительным оценкам, порядка десяти процентов объектов недвижимости в Калининградской области "выпали" из налогооблагаемой базы. Речь идет не только о самостроях, но и о некоторых других объектах. К примеру, о постройках, которые владельцы получили в собственность начале 90-х годов, но до сих пор не зарегистрировали в современном реестре. Если все эти здания и сооружения легализовать, казна дополнительно получит несколько сотен миллионов рублей в год в виде налоговых и неналоговых поступлений.

Чтобы охватить всю область, человеку требовалось несколько недель. Нейросеть же обрабатывает территорию региона за сутки

- Использование искусственного интеллекта позволяет оперативно выявлять нарушения, за счет чего значительно повысится собираемость налогов, - комментирует ситуацию вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева. - Дополнительные поступления в бюджет впоследствии пойдут на строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды муниципалитетов.

Нейросеть продолжает развиваться. Сейчас ее начинают использовать для комплексной инвентаризации зеленых насаждений и отслеживания естественных изменений линии Балтийского моря.