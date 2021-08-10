В Калининграде искусственный интеллект борется с самозахватами земли

С 2019 года правительство региона заключает контракты на создание цифровых ортофотопланов, то есть подробных карт области, смоделированных в реальном времени на основе космических снимков. Раньше эти планы изучали люди. Они сопоставляли фактически существующие объекты и сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Однако времени уходило немало. Чтобы охватить всю область, специалисту-человеку требовалось несколько недель. Нейросеть же обрабатывает территорию региона за сутки. Теперь анализ идет в автоматическом режиме, что позволяет оперативно выявлять как самострои, так и иные факты незаконного использования земельных участков.
Искусственный интеллект только недавно приступил к работе. В перспективе он поможет региону существенно нарастить налог на недвижимость. Увеличится и сбор арендной платы за здания, построенные на региональной и муниципальной земле.
По предварительным оценкам, порядка десяти процентов объектов недвижимости в Калининградской области "выпали" из налогооблагаемой базы. Речь идет не только о самостроях, но и о некоторых других объектах. К примеру, о постройках, которые владельцы получили в собственность начале 90-х годов, но до сих пор не зарегистрировали в современном реестре. Если все эти здания и сооружения легализовать, казна дополнительно получит несколько сотен миллионов рублей в год в виде налоговых и неналоговых поступлений.
- Использование искусственного интеллекта позволяет оперативно выявлять нарушения, за счет чего значительно повысится собираемость налогов, - комментирует ситуацию вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева. - Дополнительные поступления в бюджет впоследствии пойдут на строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды муниципалитетов.
Нейросеть продолжает развиваться. Сейчас ее начинают использовать для комплексной инвентаризации зеленых насаждений и отслеживания естественных изменений линии Балтийского моря.