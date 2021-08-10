В Петербурге откроют выставку к 300-летию запуска фонтанов Петергофа

В Российской национальной библиотеке 11 августа откроется выставка "Диковина затей Петровских", посвященная 300-летию запуска фонтанов Петергофа.

Как сообщили в библиотеке, экспозиция разместится в Новом здании РНБ на Московском проспекте, 165. Для нее отобраны уникальные документы, книги, свидетельствующие о воплощении и сохранении уникального каскада Петергофских фонтанов.

Украшение выставки - "Дневник камер-юнкера Ф.В. Берхгольца. 1721-1725", изданный в 1902 году. Автор, побывавший в августе 1721 года в Петергофе, детально описал фонтанное хозяйство. Это одно из самых ранних упоминаний фонтанов Петергофа. На выставке также представлено редкое издание 1879 года - "Конкурсная программа на составление проекта убранства двух боковых фонтанов в квадратных прудах верхнего сада".

Выставка расскажет о воплощении масштабного замысла Петра, о воссоздании всего этого великолепия после Великой Отечественной войны, о новейшей истории фонтанов, их недавней реконструкции, а также раскроет секреты петергофского водовода.

Выставка "Диковина затей Петровских" - пролог масштабного сотрудничества Российской национальной библиотеки и Петергофа. В будущем году, когда будет отмечаться 350-летие Петра Великого, в музее-заповеднике откроется выставка, отражающая значение петровских преобразований в развитии инфраструктуры и коммуникаций страны.