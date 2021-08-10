В Поморье первые "арктические гектары" заняли для развития туризма

Жители высокоширотных территорий Северо-Запада начали подавать заявления на получение арктического гектара уже в первую минуту августа. Напомним: начиная с первого дня месяца программа "Арктический гектар" дает гражданам возможность получить землю на территории Арктической зоны РФ в безвозмездное пользование сроком на пять лет с перспективой оформления участка в собственность.

При этом количество земли "под гектар" в регионах СЗФО сильно отличается. Если в Мурманской области выделено 730 тысяч гектаров, а в Карелии сформировано более 300 тысяч, то в Архангельской области выделено две тысячи гектаров, в Республике Коми - 4261, а в Ненецком автономном округе - 1293 гектара.

Очень сильные различия и в инфраструктурном обеспечении территорий. Если в НАО, как сообщает официальный портал администрации Ненецкого округа, "добраться до земель можно по воде, пешком и на разрешенной для передвижения по тундре технике", то в Поморье к арктическим гектарам, как правило, ведут дороги, так как большая часть земли выделена рядом с крупными населенными пунктами или на их территории.

Для жителей Поморья, согласно закону, принятому парламентом региона, земельные участки будут предоставляться на территории Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также в Приморском, Мезенском, Онежском, Пинежском и Лешуконском районах. Жители Ненецкого автономного округа смогут получить арктический гектар на территории Приморско-Куйского сельсовета и Заполярного района.

Инфраструктура на "арктических гектарах" может появиться только исходя из спроса

Вместе с тем в Поморье на старте программы из-за перегрузки давала сбои информационная система: в первые дни, используя геопортал, не все северяне смогли "поставить флажок" на выбранный для себя территории и приносили заявления по-старому - на бумаге.

Больше всего земли для арктических гектаров выделено в Приморском районе, окружающем северную агломерацию области - города Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, очень привлекательную для потенциальных землевладельцев.

Как рассказала "Российской газете" глава Приморского района Валентина Рудкина, за первые три дня программы в администрацию было подано 25 заявлений.

По ее словам, при отведении территорий для проекта оценивалось расположение участков поближе к дорожным артериям и населенным пунктам, чтобы в дальнейшем была возможность подведения инфраструктуры:

- Главная артерия - дорожная - к участкам проведена. Но нет дорог по самим гектарам: инфраструктура - одно из основных препятствий для их освоения. Нужны электроэнергия, водопроводные сети, водоотведение, пожарные и внутриземельные проезды, - говорит Валентина Рудкина. - Более того, когда начнется раздел этих земельных участков, важно предусмотреть общественные территории, которые давали бы доступ не к одному, а к каждому земельному участку, чтобы была возможность в дальнейшем обеспечивать их инфраструктурой.

Кстати, получить гектар в Арктике хотят многие, но торопятся за ним далеко не все. В "Российской газете" журналисты выяснили это во время собственного опроса. "Я посмотрел предложенные локации, но они без инфраструктуры", "что-то не очень хочется болото с ивняком получить, кто охотой-рыбалкой занимается - еще можно понять", "пытался получить гектар, но оказалось, что все наиболее удобные территории уже заняты, а далеко от города не хочу" - так отвечали корреспонденту "РГ" северяне в Архангельской области и НАО.

Но ведь и основная идея проекта заключается как раз в том, чтобы перестали пустовать и начали работать на экономику именно неосвоенные территории Арктики.

- Инфраструктура может появиться только исходя из спроса, иначе мы не поймем, есть ли у предпринимательского сообщества интерес к этому закону, насколько проект востребован, в каких объемах нужна земля, - говорит глава комитета областного парламента по экономике, предпринимательству и инвестиционной деятельности Александр Фролов. - Только после этого можно будет включать выделенные земельные участки в федеральные программы и получать финансирование на создание инфраструктуры. Просто так никто денег не даст.

Между тем в Пинежском районе Архангельской области инициативная группа северян подала заявку на получение восьми гектаров земли для своего туристического проекта на Красной Горке: здесь, на одной из самых высоких территорий региона, раньше находился величественный северный монастырь, а рядом, в трех километрах, расположены знаменитые карстовые пещеры Пинежья. Как рассказал "Российской газете" глава района Александр Чечулин, энтузиасты собираются создать на Красной Горке стоянку для автокемпинга.

Всего на Пинежье, по словам Александра Чечулина, для проекта выделено 600 гектаров земли. Ко многим территориям - в районе поселков Междуреченский и Пинега, села Карпогоры - ведут дороги и подведено электричество, но есть и удаленные гектары. За первые три дня северяне подали заявки на 20 участков в Пинежском районе - земля еще есть.

- Вначале нам нужно определить территории, на которые есть спрос: именно они должны будут обеспечиваться инфраструктурой в первую очередь, - говорит Александр Фролов. По его словам, как правило, землю берут для ИЖС, сельского хозяйства, а для производства - в меньшей степени. Вместе с тем сегодня в регионе активно развивается агротуризм: будет у предпринимателя земля - появится возможности брать под нее ипотеку, участвовать в конкурсах на грантовую поддержку по обеспечению инфраструктурой.

В любом случае, проект только стартовал, и власти не могут спрогнозировать, насколько активно северяне будут участвовать в программе "Арктический гектар": в региональном парламенте не исключают, что, возможно, придется вносить изменения в уже принятое законодательство.

Кстати

В Архангельской области при выборе территорий для программы "Арктический гектар" учитывались интересы людей - за основу брались данные социологических исследований. На арктических гектарах Поморья разрешены жилищное строительство, туризм, садоводство, производственная деятельность.