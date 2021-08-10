В Пскове начался суд по делу о геноциде советских граждан во время войны

Псковский областной суд начал рассматривать дело о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино. В суде выступают живые свидетели. То, о чем они вспоминают, по-настоящему страшно.

- Жили в бараках. Кормили нас супом из брюквы. Помню охранницу Аду. Она была жестокой, постоянно всех била плеткой, спускала собак... При мне заместитель начальника концлагеря застрелил женщину с ребенком. За что, неизвестно...

- Мне было три годика, мать еврейка. В один день приезжает машина с солдатами, говорят, одевайтесь, выходите на огород. Мать спрашивает, зачем, ей отвечают: потом узнаете. Потом объявили, что нас расстреляют...

Истории разные, но объединенные огромной болью и незаживающими рубцами на теле и в душе. Люди вышли из этого ада инвалидами, сиротами и до сих пор видят во сне, как всю деревню выстраивают для расстрела, а родной дом догорает в огне...

Заявление в суд направлено по поручению генпрокурора Игоря Краснова - "в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников". Прокурор Псковской области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные здесь в 1941-1945 годах военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом.

Справка "РГ"

По данным прокуратуры, на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо - более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.