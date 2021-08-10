В Санкт-Петербурге создали копию Тихвинской иконы для Казахстана

Точный список одной из главных православных святынь - Тихвинской иконы Божией Матери - создали в Санкт-Петербурге для Казахстана. После освящения, которое пройдет в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, образ будет размещен в одном из храмов Алма-Аты. Об это сообщают сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви и сайт Русской православной церкви.

Одной из целей создания точного списка Тихвинской иконы Божией Матери является забота о сохранности древней святыни. Копия вместе с окладом воссоздана до мельчайших деталей, включая дефекты и другие следы времени. Теперь казахстанский список Тихвинской иконы можно будет использовать для создания других списков, не тревожа старинный оригинал в монастыре.

Освящение списка Тихвинской иконы Божией Матери рядом с оригиналом состоится 12 августа. Его совершат митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Затем икону перевезут в Алма-Ату.

Справка "РГ"

В рукописных "Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери" ее появление на свет датируется 1383 годом, он же считается датой основания Тихвина. В годы Великой Отечественной войны православная святыня была вывезена в Псков, затем - в американскую зону оккупации Германии, а оттуда - в Свято-Троицкий собор Чикаго. В 2004 году икону торжественно вернули в Тихвинскую обитель.