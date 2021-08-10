В Заполярье застройщикам компенсируют подорожание стройматериалов

Правительство РФ планирует компенсировать российским строителям рост цен на стройматериалы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Механизм этих выплат обсуждается с властями субъектов и представителями бизнеса. Ожидается, что он будет выработан до конца августа.

Материалы для строительства подорожали в 1,5-3 раза. Сильнее всего дороговизна стройматериалов бьет по арктическим регионам. По предварительным оценкам, в России остановлено около 30 процентов загородных строек - заказчики просто не в состоянии платить по нынешним ценам.

Это серьезно осложняет строительство в Заполярье социальных объектов, отмечает директор ЖСОМ Вячеслав Придатченко. При росте цен на стройматериалы в два-три раза бюджеты строительных контрактов остаются на уровне 2020 года. Перед фирмами-подрядчиками возникает дилемма: или уходить с объекта, или работать в долг.

Например, в Мурманской области почти все строительные материалы ввозятся из других регионов, подчеркнул Вячеслав Придатченко. Ситуацию усложняет то, что Мурманск - конечная станция Октябрьской железной дороги, это удлиняет сроки поставок примерно на неделю-две. Это означает, что в Заполярье необходимо возрождать собственное производство стройматериалов, которое было здесь достаточно развито.

Во многих муниципалитетах работали заводы железобетонных изделий и металлоконструкций. В поселке Кильдинстрой действовал кирпичный завод, продукция которого во время массового жилищного строительства в Мурманской области пользовалась большим спросом. Сейчас на месте этого завода не осталось ничего, необходимые материалы для строительства на Кольском полуострове сегодня заказывают на уральских предприятиях и везут через всю страну.

- Если власти окажут отрасли реальную поддержку, если будет понятно, куда сбывать продукцию в нормальном объеме, я бы приобрел в лизинг автоматический прокатный мини-стан для изготовления балок, - рассказал Иван Щукин, директор компании, работающей в Мончегорске. - На таком стане конструкции свариваются автоматически с высоким качеством. Почти все крупные предприятия нуждаются в такой продукции, поскольку стальная балка - одна из основных несущих конструкций. Если приобрести еще хороший плазменный стол и автоматический сверлильный станок, то я смог бы перекрыть потребности местных заказчиков. Затраты не так высоки: весь этот производственный комплекс стоит порядка 30 миллионов рублей и окупится за три года.

Сегодня крупные холдинги формируют единые региональные площадки для размещения заказов.

Такая схема облегчит доступ местных предприятий к крупным заказам, а для заказчиков сделает менее сложным поиск надежных партнеров-подрядчиков. Это подтолкнет развитие местного производства.