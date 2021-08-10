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Рубрика: Происшествия

Женщину заставили заплатить за лечение раненного ею из ревности мужа

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Жительница Вологодской области 43-летняя Ирина К. заплатит 47,8 тысячи рублей: ровно столько, по подсчетам страховой компании, было потрачено на лечение раненного женщиной мужа.

Честно говоря, повод злиться на своего, далеко не благоверного супруга, у дамы был. Он целовался с другой. И попался. Однако нож в грудь за такое - прямое нарушение закона.

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"Суд установил, что 8 мая 2021 года с 22.00 до 23.40 в квартире в с. Шуйском Междуреченского района пьяная К. в ходе ссоры нанесла кухонным ножом удар в область груди слева своему супругу, причинив тяжкий вред его здоровью", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Подсудимая вину признала. В судебном заседании она пояснила, что тем днем во время прогулки в центре села они встретили знакомую и пригласили ее в гости к себе домой, где потом все вместе выпивали.

"В какой-то момент она пошла на кухню, чтобы накормить кошек, - продолжают в пресс-службе. - Муж с гостьей остались в комнате вдвоем. Когда она вернулась, то увидела, что муж и приятельница сидят рядом на кровати и целуются. В правой руке у нее был нож, которым она резала рыбу для кошек. Со злости на мужа она ударила его ножом, потом вызвала "скорую помощь" и полицию. В содеянном раскаивается".

Как выяснилось, муж зла на супругу не держит. Мол, погорячилась, бывает. Да и он, право слово, не так, чтобы хорошо себя вел. "Потерпевший просил, чтобы жену не наказывали, больше такого не повторится. Она извинилась перед ним", - сообщают в суде.

Однако просьбы мужа не помогли, какое-то время им с женой придется пожить отдельно. Он - дома, она - в тюрьме. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 3 года 10 месяцев.

Возможно, кому-то решение может показаться излишне жестким, дескать, дело семейное, кто-то набедокурил, кто-то погорячился, но все помирились, и обстановка в квартире стала безопасной. Зачем разлучать семью? Кто будет кормить кошек? Проблема в том, что у женщины до того уже была судимость. Более того, на ревнивой супруге висел условный срок по предыдущему делу. Так что теперь суд сложил два приговора, прошлый и нынешний, и по совокупности выпала гражданке дорога дальняя и казенный дом. Без вариантов.

Женщина ударила подвыпившего мужа ножом в грудь, когда увидела, как тот целовался с гостьей

Более того, осужденная должна компенсировать и расходы на лечение мужа в больнице. Естественно, на ноги супруга-изменщика поставили бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования. Однако, как выяснилось, нельзя бесплатно отправлять на больничную койку своих суженых.

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Такова практика. Это называется регрессными исками. Тот, кто причинил человеку вред, должен не только компенсировать ему вред, но и возместить государству определенные расходы. Более того, даже если виновник помирился с жертвой и дело было закрыто, это может не спасти от предъявления счета на лечение, если потерпевшему пришлось обращаться к докторам.

По мнению экспертов, подобные правила можно активно применять и к случаям семейного насилия. Люди, распускающие руки в семейном кругу, должны понимать две вещи. Первое: семейное насилие у нас наказуемо, и чем больше вред, тем жестче наказание. Второе: отправляешь в больницу своих близких - плати.

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