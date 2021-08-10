Женщину заставили заплатить за лечение раненного ею из ревности мужа

Жительница Вологодской области 43-летняя Ирина К. заплатит 47,8 тысячи рублей: ровно столько, по подсчетам страховой компании, было потрачено на лечение раненного женщиной мужа.

Честно говоря, повод злиться на своего, далеко не благоверного супруга, у дамы был. Он целовался с другой. И попался. Однако нож в грудь за такое - прямое нарушение закона.

"Суд установил, что 8 мая 2021 года с 22.00 до 23.40 в квартире в с. Шуйском Междуреченского района пьяная К. в ходе ссоры нанесла кухонным ножом удар в область груди слева своему супругу, причинив тяжкий вред его здоровью", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Подсудимая вину признала. В судебном заседании она пояснила, что тем днем во время прогулки в центре села они встретили знакомую и пригласили ее в гости к себе домой, где потом все вместе выпивали.

"В какой-то момент она пошла на кухню, чтобы накормить кошек, - продолжают в пресс-службе. - Муж с гостьей остались в комнате вдвоем. Когда она вернулась, то увидела, что муж и приятельница сидят рядом на кровати и целуются. В правой руке у нее был нож, которым она резала рыбу для кошек. Со злости на мужа она ударила его ножом, потом вызвала "скорую помощь" и полицию. В содеянном раскаивается".

Как выяснилось, муж зла на супругу не держит. Мол, погорячилась, бывает. Да и он, право слово, не так, чтобы хорошо себя вел. "Потерпевший просил, чтобы жену не наказывали, больше такого не повторится. Она извинилась перед ним", - сообщают в суде.

Однако просьбы мужа не помогли, какое-то время им с женой придется пожить отдельно. Он - дома, она - в тюрьме. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 3 года 10 месяцев.

Возможно, кому-то решение может показаться излишне жестким, дескать, дело семейное, кто-то набедокурил, кто-то погорячился, но все помирились, и обстановка в квартире стала безопасной. Зачем разлучать семью? Кто будет кормить кошек? Проблема в том, что у женщины до того уже была судимость. Более того, на ревнивой супруге висел условный срок по предыдущему делу. Так что теперь суд сложил два приговора, прошлый и нынешний, и по совокупности выпала гражданке дорога дальняя и казенный дом. Без вариантов.

Женщина ударила подвыпившего мужа ножом в грудь, когда увидела, как тот целовался с гостьей

Более того, осужденная должна компенсировать и расходы на лечение мужа в больнице. Естественно, на ноги супруга-изменщика поставили бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования. Однако, как выяснилось, нельзя бесплатно отправлять на больничную койку своих суженых.

Такова практика. Это называется регрессными исками. Тот, кто причинил человеку вред, должен не только компенсировать ему вред, но и возместить государству определенные расходы. Более того, даже если виновник помирился с жертвой и дело было закрыто, это может не спасти от предъявления счета на лечение, если потерпевшему пришлось обращаться к докторам.

По мнению экспертов, подобные правила можно активно применять и к случаям семейного насилия. Люди, распускающие руки в семейном кругу, должны понимать две вещи. Первое: семейное насилие у нас наказуемо, и чем больше вред, тем жестче наказание. Второе: отправляешь в больницу своих близких - плати.