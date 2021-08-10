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Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы" в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки, запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Крыму арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"

Чекисты установили, что в Армянске на север полуострова двое местных жителей занимались вербовкой новых членов в секту, проводили собрания и выступления адептов.

"В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения в интернете", - говорится в сообщении.

В квартирах членов секты прошли обыски, у них изъята литература экстремистского содержания, средства связи, компьютеры и носители информации. В отношении двух жителей Армянска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

В апреле 2017 года секта "Свидетелей Иеговы" решением Верховного Суда РФ признана в России экстремистской религиозной организацией, ее деятельность запрещена в стране.

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