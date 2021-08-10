Как на Дону возродить разведение рыбы осетровых пород

В последнее время в Ростовской области увеличивается количество рыбы осетровых пород. По мнению ученых, чтобы возродить ценный биоресурс, который оказался на грани исчезновения, нужно построить каналы в обход гидроузлов на Дону. По ним рыба сможет пойти на нерест.

Осетровые стали исчезать в Азово-Донском бассейне в 1950-х, после строительства Цимлянской плотины. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Южном федеральном университете, тогда более 60 процентов донских осетров и сто процентов белуги не смогли преодолеть гидросооружение и отправиться на нерест. Поэтому в советские годы в Ростовской области начали создавать осетровые заводы. Там рыбу выращивали и выпускали.

Когда на Дону возвели Константиновский и Николаевский гидроузлы, проход осетровых на нерестилища обеспечили рыбоходные каналы, по которым рыба могла подняться вверх по течению. Затем появился Кочетовский гидроузел, но уже без канала.

К 1989 году популяцию осетра в Азово-Донском бассейне удалось восстановить с помощью искусственного воспроизводства. Запас осетровых оценивался в 50 тысяч тонн, а полторы тысячи из них добывали. Кстати, в те годы завод по производству черной икры располагался прямо в центре Ростова, в районе набережной.

- В лихие девяностые осетровых начали нещадно добывать все, кому не лень. Шло разграбление ценного биоресурса Дона, и 50 тонн были буквально исчерпаны, - говорит доцент кафедры зоологии ЮФУ, кандидат биологических наук Сергей Дудкин.

В 2000 году промышленный лов осетровых в Ростовской области запретили, а воспроизводить рыбу начали на Донском осетровом заводе. При этом пришлось решать непростую проблему маточного стада.

- Самка севрюги созревает через 12 лет, осетра - через 14 - 16, половая зрелость белуги наступает в 19 лет, - уточняет руководитель Азово-Донского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Юрий Лыскин.

По словам Сергея Дудкина, в итоге в регионе тогда решили выращивать короткоцикловую стерлядь, это пресноводный донской вид. Вскоре популяция стерляди стала массовой. А вот осетровыми породами рыбы Азово-Донской бассейн пополняется лишь благодаря усилиям рыбозаводчиков.

Недавно в районе Цимлянского гидроузла выпустили 750 тысяч "заводской" молоди осетра. В этом году на донском предприятии планируют вырастить 2,4 миллиона мальков. Производитель получает на это субсидии из федерального бюджета.

"Раньше донской край был богат видовым разнообразием: здесь водились белуга, стерлядь, севрюга, сазан, рыбец, шемая, толстолобик, амур. Но сейчас искусственное воспроизводство стало единственной возможностью поддерживать популяцию ценных пород. К сожалению, рыбные запасы в регионе истощены", - поясняют в филиале Главрыбвода.

Между тем процесс воспроизводства довольно сложен. Например, питание мальков осетра осуществляется каждые три часа, также нужен постоянный контроль за чистотой воды и ее насыщенностью кислородом.

- Молодь растет в наших бассейнах и в прудах под круглосуточным присмотром, - отмечает советник начальника филиала Диана Ловита.

Всего в этом году в Азово-Донском бассейне будет выпущено два миллиона молоди осетра, три с половиной миллиона - сазана, пять миллионов - белого амура и два миллиона 200 тысяч - белого толстолобика. Но этого недостаточно.

- Уже несколько десятилетий популяция всех видов осетровых в регионе находится в регрессивном состоянии. Это объясняется вмешательством человека в их среду обитания. Речь идет о судоходстве, загрязнении воды, браконьерстве и других факторах. Снизился и выпуск молоди в природу, причем более чем в десять раз: если раньше выпускали 35 миллионов, сейчас всего три - пять миллионов, - говорит Лыскин.

Вырастить и выпустить мальков в Дон - это еще полдела, если учесть, что выпущенная молодь белуги, например, начнет давать потомство еще очень не скоро.

"То, когда белугу можно будет встретить в Дону, зависит не только от условий ее обитания, но и от рыбаков, которые будут отпускать ее из сетей. Это, кстати, прописано в законодательстве. За вылов осетровых предусмотрена уголовная ответственность", - предупреждают в Азово-Донском филиале Главрыбвода.

Как считают в Южном федеральном университете, популяцию осетровых в регионе невозможно восстановить без строительства рыбоходных каналов возле каждого донского гидроузла. Сейчас их семь, кроме того, строится Багаевский гидроузел.

При этом, по словам доцента ЮФУ Сергея Дудкина, с тех пор как Крым вошел в состав России, количество осетровых все же начало увеличиваться, поскольку раньше их нещадно вылавливали браконьеры на украинской территории.

- Ситуация изменилась, рыба пошла на нерест в Дон. Поэтому нужно срочно строить каналы-рыбоходы, - говорит ученый.