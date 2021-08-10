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Рубрика: Происшествия

На Кубани задержаны сотрудники вагона-ресторана, в котором отравились дети

Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
В Краснодарском крае Следственный комитет задержал директора вагона-ресторана, в котором отравились почти 100 детей, а также повара и официантку организации. Первые результаты проверки оказались, мягко говоря, удивительными: обслуживавшие детей сотрудники ресторана знали, что больны, но никому об этом не сказали.

Об этой резонансной истории "Российская газета" уже писала ("Карантин вместо моря" от 10 августа N 179). 250 детей из Мурманской области и Карелии в составе двух групп под наблюдением взрослых отправились на отдых в Сочи. Но во время путешествия на поезде Мурманск - Адлер более 90 из них внезапно заболели.

Фото: Пресс-служба ГУВД РФ по Кубани
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Школьников лихорадило, у них началась рвота и диарея. По данным Роспотребнадзора, причиной стал норовирус - кишечная инфекция, которая передается от человека к человеку или через предметы. При этом стало известно, что питались дети в вагоне-ресторане своего поезда.

- Как установило следствие, повар и официантка вагона-ресторана знали, что болеют норовирусной инфекцией, и у них были признаки заболевания, но об этом они никому не сообщили и не уведомили работодателя, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Западного межрегионального СК на транспорте СКР Елена Марковская. - А директор вагона не проследила за обеспечением на предприятии санитарных норм и не организовала медобследование персонала. Учитывая общую эпидемиологическую обстановку в стране, сделать это она была обязана.

На данный момент известно, что 55-летняя директор вагона-ресторана является уроженкой Ростовской области, как и 19-летняя официантка. А 53-летний повар организации родом из кубанского города Апшеронска.

Задержанные директор и сотрудники вагона-ресторана сейчас находятся в Краснодаре и Ростове-на-Дону по месту дислокации следственного управления на транспорте. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 238 и 236 УК Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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Между тем комплекс следственных действий развернулся сразу в нескольких регионах страны: Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до двух лет лишения свободы.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора провели осмотр вагона-ресторана, взяли пробы суточного рациона детей, смывы поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы. Кроме того, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биологический материал поездной бригады. Допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты питания и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица. Обыски прошли и в офисах нескольких компаний, которые поставляли еду и напитки в пассажирский поезд.

Тем временем почти 100 отравившихся детей продолжают оставаться в больнице, но сейчас они чувствуют себя уже получше. Ожидается, что кого-то из них вскоре начнут выписывать.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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