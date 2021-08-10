На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок

В Волгодонске на базе отдыха "Донская волна" отравился 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе, на базе отдыха проводились детские тренировочные сборы по фехтованию. Несовершеннолетним детям было предоставлено питание, после чего вечером 9 августа у них резко ухудшилось состояние здоровья - появились симптомы отравления.

"Состояние детей удовлетворительное", - уточнила представитель ведомства.

Работа пищеблока приостановлена. Изъяты пробы готовых блюд и продуктов питания, произведены смывы с поверхности различных участков помещения.

Уголовное дело заведено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья несовершеннолетних".