Почему строительная отрасль в регионах ЮФО испытывает дефицит рабочих

Дефицит кадров в строительной отрасли России достиг трех миллионов человек. Многие иностранные работники, которым строительные компании помогли въехать в страну в этом году, сменили работодателя и перешли в другие отрасли экономики. В основном они предпочитают работать на доставке.

- Есть потребность в мигрантах, мы прорабатываем алгоритм, по которому иностранные работники могут въезжать в страну. Он постоянно меняется, кроме того, надо наращивать собственный кадровый потенциал, - заявил первый заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин.

Проблемы с кадрами для строительной отрасли возникли и на юге России. Корреспондент "РГ" выяснил у экспертов, почему на стройках не хватает каменщиков, бетонщиков, арматурщиков и штукатуров. Действительно ли дефицит рабочей силы связан с сокращением количества мигрантов?

- Во времена СССР в техникумах, ПТУ и специализированных центрах действовала мощная база подготовки специалистов рабочих профессий практически для всех отраслей народного хозяйства и строительной отрасли, в частности. После распада страны эта система дала сбой, - объясняет доктор технических наук, профессор ДГТУ Светлана Шеина. - Поэтому при бурном строительстве и реконструкции, капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда остро ощущается недостаток квалифицированных рабочих кадров.

Стройкомплексу не хватает рабочей силы из-за отсутствия плановой системы подготовки специалистов. Что касается мигрантов, зачастую они не обладают должной квалификацией.

Эксперты отмечают, что для решения проблемы дефицита квалифицированных рабочих кадров нужно использовать опыт не только СССР, но и европейских стран. Например, в Германии и Швейцарии действуют специализированные центры по подготовке специалистов для отрасли - как государственные, так и частные, на базе компаний. В таких организациях работников обучают под заказ, обеспечивая максимальное соответствие их компетенций потребностям рынка. Это позволяет экономить на адаптации новых сотрудников и не переучивать их. В России тоже необходимо разрабатывать специальные программы подготовки кадров под реальные запросы строительной отрасли.

Руководитель пресс-службы кадрового агентства "hh.ru Юг" Алена Манохина владеет более детальной информацией о сложившейся ситуации.

- В июне 2021 года доля вакансий в строительстве и недвижимости на юге России составила 10 процентов. Специалисты из этой сферы оказались на четвертом месте в рейтинге самых востребованных работодателями. Средний уровень конкуренции среди таких соискателей составляет 1 - 2 человека на вакансию, что свидетельствует о дефиците кадров, - говорит она.

По сравнению с июнем 2020 года количество предложений работодателей из строительного комплекса в ЮФО выросло на 72 процента. Самыми востребованными оказались электромонтажник, инженер ПТО, электрогазосварщик, инженер-сметчик, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, специалист по охране труда, слесарь-ремонтник, главный инженер, инженер-проектировщик, архитектор, главный энергетик.

Застройщики также отмечают, что из-за оттока мигрантов им критически не хватает разнорабочих, штукатуров, каменщиков и бетонщиков. Российских специалистов, соответствующих запросам работодателей, как правило, не удовлетворяют предложения компаний по оплате труда. Как показывает анализ вакансий, средняя заработная плата в сфере строительства в ЮФО за последний год составила 50 тысяч рублей.

Коммерческий директор сервиса "Работа. ру" Владимир Корицкий уверен, что дефицит строителей на рынке труда может быть вызван несколькими причинами. В первую очередь, кадровый голод возник из-за произошедшего во время пандемии оттока мигрантов из ближнего зарубежья. Также вернулись домой россияне, выезжавшие на заработки в другие города. Сильное влияние оказала и миграция специалистов в другие отрасли ради более высокого и стабильного заработка. 28 процентов россиян сменили профессию из-за низкой зарплаты.

Спрос работодателей на специалистов растет быстрее, чем количество претендентов на открытые вакансии. Поэтому те, кто уже работает в отрасли, повысили требования к заработной плате, что оказывает дополнительную нагрузку на компании. Сейчас наблюдается борьба строительных организаций за сотрудников, а не наоборот, как это было раньше.

- Для работников важным фактором является размер заработка и условия труда. Иногда работодатели предлагают менее выгодные условия, чем в среднем на рынке труда. Это снижает привлекательность вакансии. Для вакансий с невысокой зарплатой преимуществом могут быть бесплатное питание, возмещение расходов на проезд или предоставление жилья на время трудоустройства, - говорит Владимир Корицкий. .

Прямая речь

Алена Манохина, руководитель пресс-службы кадрового агентства "hh.ru Юг":

- Для того чтобы привлечь профессионалов, работодателям придется пересмотреть вознаграждение, а также предложить нематериальные стимулы для персонала - более комфортные условия труда и дополнительные бонусы. К ним можно отнести льготное питание, доставку корпоративным транспортом, путевки на отдых и т. д. Тогда шансы найти нужных специалистов в условиях острого дефицита будут выше.