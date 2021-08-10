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10.08.2021 11:48

Рокадную дорогу продлят на юг Волгограда

Текст: Валерий Николаев
В Волгограде начались работы по строительству 280-метрового участка берегоукрепления в районе жилой застройки улиц Иркутская - Одесская. Ход работ проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который на строительной площадке провел выездное совещание. Глава региона поставил задачи по продлению берегоукрепления и рокадной дороги в сторону Красноармейского района города-героя.
Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области
Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области

"Мало кто в это верил, но мы начали делать первые реальные шаги, которые касаются берегоукрепления в направлении юга Волгограда, в сторону Красноармейского района. В этом микрорайоне Ворошиловского района проживают почти 3000 человек: дома находятся в опасной оползневой зоне. Если ничего не делать, то ущерб может составить 2-3 миллиарда рублей. Строительство 280-метрового участка берегоукрепления и рокадной дороги с элементами укрепления грунта позволит по-настоящему защитить людей", - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, что конструкция берегоукрепительных сооружений разработана с учетом условий стыковки с участками, построенными ранее: полностью упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года. В ежедневном порядке на объекте заняты порядка 40 специалистов, а также краны и речной флот для перевозки 100 тысяч тонн песка.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Напомним, вопрос по выполнению берегоукрепительных работ на правом берегу Волги оставался нерешенным десятилетиями - губернатор Андрей Бочаров на федеральном уровне защитил необходимость реализации масштабного инфраструктурного проекта и заручился поддержкой Правительства РФ. Уже построены берегоукрепительные объекты в Волгограде, Николаевске, Дубовке и Светлом Яре общей протяженностью более 5,1 километра.

Берегоукрепление участка на Иркутской - Одесской даст возможность перейти к возведению еще четырех участков общей протяженностью 4,6 километров до улицы Автомобилистов, а также позволит приступить к продлению рокадной дороги в этом направлении.

"Выполняя задачи по берегоукреплению, у нас есть возможность продлить рокадную дорогу на два километра. И мы это делаем. Проектирование уже идет. Думаю, к концу следующего года приступим к строительству", - добавил Андрей Бочаров.

Следующий этап - 2,95 километров берегоукрепления в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Полное завершение проекта позволит продлить рокадную дорогу и создать почти 20-километровую благоустроенную набережную.

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