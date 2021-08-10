Ученые решили проблему продовольственной безопасности Крыма

Сельское хозяйство Крыма вот уже восьмой год живет в условиях острейшего дефицита воды. И недавние природные катаклизмы, конечно, никак не решают проблему. Перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала вынудило аграриев пересмотреть всю структуру посевов. Они полностью отказались от риса, сои, кукурузы, значительно сократили посадки подсолнечника и других влаголюбивых культур. В результате из севооборота ушло сразу 200-250 тысяч гектаров. Вместо когда-то орошаемых из канала 130 тысяч гектаров в Крыму сегодня пользуются поливом лишь 21,5 тысячи гектаров.

Беда? Так и есть. Но за семь лет сельское хозяйство вышло на новый уровень во многом благодаря науке. На 2020 год пришелся пик трехлетней засухи, количество влаги в плодородном слое почвы упало до критической отметки. Тем не менее в Крыму собрали урожай зерновых более 1 миллиона тонн. При этом собственная потребность полуострова в продовольственной пшенице составляет 450 тысяч тонн и столько же необходимо для животноводства.

- Проблема продовольственной безопасности сегодня не стоит даже в самые засушливые годы. Сейчас на полях Крыма растет свыше 200 наименований злаков, и мы выбираем из них лучшие, - рассказал директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. - При поливном земледелии Украины в Крыму средняя урожайность зерновых составляла 23,5 центнера с гектара. Сегодня сорта российской селекции в засуху дают урожай на 0,5 центнера с гектара больше, чем давали с поливом.

И все же вода нужна аграриям полуострова для выращивания овощей и фруктов. И в Крыму есть колоссальный резерв, считают ученые, который может сразу утроить площади полива. Это канализационные сточные воды. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) разработали систему очистки сточной воды, делающую ее пригодной для полива. Ноу-хау - в уникальной системе дренажа из перфорированных и обычных труб с использованием аэробных и анаэробных бактерий.

- Правильнее говорить о доочистке, - говорит автор проекта, кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Наша система ставится после традиционных очистных сооружений, которые не дают глубокой

фильтрации, и удаляет из нее все вредные примеси. Фактически происходит моделирование естественных природных процессов. Нитраты и нитриты, которыми богаты стоки, переходят в газообразное состояние азота и улетучиваются из влаги. Если проект получит государственное финансирование, то площади орошения могут увеличиться сразу до 60 тысяч гектаров.

Селекционеры НИИ сельского хозяйства Крыма работают над созданием новой линии цигайской породы овец. Она одна из старейших в Восточной Европе и Казахстане, хорошо изучена и пользуется популярностью у животноводов. У нас в стране она культивируется уже больше 100 лет. Сегодня в ней девять линий, каждая из которых отличается уникальными характеристиками. Цель крымских ученых - создать новую, десятую линию, которая будет иметь улучшенные характеристики шерсти. Сейчас она у цигайской породы варьируется от 38 до 40 микрометров, что не совсем отвечает требованиям промышленной переработки. Ученые намерены создать породы с шерстью 22-25 микрометров. Для сравнения самый тонкий человеческий волос равен 50 микрометрам. Заинтересованность в проекте проявили несколько крупных профильных хозяйств.

Уже в ближайшее время должны начаться испытания на добровольцах первого отечественного фитобиотика - препарата, который должен стать полноценной заменой антибиотикам. Он разработан в НИИ сельского хозяйства Крыма. Первый отечественный фитобиотик создан на основе химического вещества карвакрол, содержащегося в растениях орегано, тимьяне, диком бергамоте и других культурах. Испытания препарата на контрольной группе животных продолжались на протяжении трех лет и показали хороший результат.

А работа над созданием отечественных фитобиотиков началась в Крыму прежде всего как альтернатива кормовым антибиотикам, применяемых при вскармливании сельскохозяйственных животных. Их массовое применение привело к тому, что свыше 30 процентов используемых в медицине антибиотиков уже не способны подавить возбудителей болезней. В странах ЕЭС с 2006 года применение кормовых антибиотиков законодательно запрещено. В России и странах ЕАЭС нет строгого запрета на их применение в животноводстве. Сегодня 80 процентов мирового производства антибиотиков по-прежнему находят применение в животноводстве. Альтернативой им должны стать фитобиотики, создаваемые на основе растительных компонентов они не вызывают привыкания.

В Крымском федеральном университете подтвердили заинтересованность в сотрудничестве над созданием новых лекарственных препаратов.

- С руководством НИИ сельского хозяйства Крыма мы давно обсуждали эту тему, - рассказал "РГ" проректор КФУ Анатолий Кубышкин. - Совместно с НИИ "Магарач" специалисты нашего медицинского вуза работали над созданием препарата "Эноант". Мы заинтересованы в создании продуктов из сырья природного происхождения, имеющих лекарственные свойства, и готовы создавать на их основе новые препараты для профилактики и лечения заболеваний. НИИ сельского хозяйства Крыма совместно с коллегами из Уральского университета, Ставрополья и Казани ведет исследования с целью создания отечественных фитобиотиков на протяжении последних семи лет.