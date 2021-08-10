В Адыгее построят современный горнолыжный курорт

Недавно власти Адыгеи наконец анонсировали сроки строительства горнолыжного курорта Лагонаки. Разместится он на 1,5 тысячи гектаров в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш и Мурзикао, в стороне от пеших маршрутов Кавказского биосферного заповедника.

Инвестиционное соглашение кабинет министров республики и НАО "Красная поляна" подписали еще в начале лета в рамках Петербургского международного экономического форума. Проект всесезонного курорта стороны называют не иначе как масштабным, и, пожалуй, не без основания. Стоит только обратиться к цифрам: общие инвестиции составят 23 миллиарда рублей. В планах к 2025 году построить 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парк с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Инфраструктура даст почти две тысячи новых рабочих мест и позволит принимать как минимум полмиллиона туристов в год. Причем Верхняя деревня, главный структурный компонент, расположится вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Обещают, что курорт не нанесет ущерба окружающей среде. По мнению ученых и экспертов-экологов, обещание выполнимо, только если кластер не будет расширяться.

Плато Лагонаки - это высокогорная местность, изрезанная глубокими карстовыми воронками, заполненными снегом. Статус биосферного полигона позволяет вести тут ограниченный выпас, кроме того, здесь сложились уникальные условия для пешего туризма. Участники знаменитой "тридцатки", маршрута "Через горы к морю", могут увидеть многообразие ландшафта: разнотравье альпийских лугов, изрезанные ручьями долины и ледники в ложбинах гор. При этом тропы доступны даже новичкам. В прошлом году за летний сезон по маршруту прошли 45 тысяч туристов. И теперь их приток можно увеличить за счет зимних развлечений.

Сторонники строительства курорта отмечают, что объекты предполагается возводить в местах, не имеющих особой ценности. Ранее из-за бесконтрольного выпаса совхозного скота продуктивность лугов упала, сочную альпийскую растительность сменили жесткие заросли чемерицы и щавеля, непригодные в пищу животным. Знаменитое озеро Псенодах в форме полумесяца превратилось в грязно-коричневую лужу со сбитыми берегами.

Так как происходила деградация земель, а турбазы в постперестроечное время массово закрывались, правительство Адыгеи в августе 1992 года передало высокогорную местность (около 20 тысяч гектаров) заповеднику в качестве биосферного полигона.

Сейчас выпас в условиях высокогорья уже нерентабелен. Здесь можно встретить лишь сто-двести голов скота. В основном это лошади. Нагрузка на землю снизилась, что позволило сохранить богатство местной флоры.

- В Лагонаки насчитывается 86 видов растений, включенных в Красную книгу международного, федерального и регионального значения, - рассказывает доктор биологических наук и научный сотрудник Кавказского заповедника Валерий Акатов. - Четыре вида - колокольчик Отрана, колокольчик Воронова, шлемник оштенский и молочай оштенский - не встречаются больше нигде в мире. Причина разнообразия заключена в истории формирования Кавказа: десятки миллионов лет назад на этом месте находился океан Тетис. Обитающие на дне кораллы и моллюски со временем сформировали известковые отложения, на которых затем преимущественно и развивалась высокогорная флора.

Инвестиции в масштабный проект всесезонного курорта составят 23 миллиарда рублей

По словам ученого, заповедник - это не только генетическая кладовая, но и своего рода научная обсерватория, позволяющая специалистам разного профиля изучать проявления глобальных экологических процессов. К примеру, здесь можно узнать, к чему приведет изменение климата или трансконтинентальное загрязнение атмосферы. Во всем мире только несколько процентов суши сохранены в первозданном виде и в условиях интенсивного разрушения ландшафта, связанного с хозяйственной деятельностью человека, ценность таких островков дикой природы будет только расти.

- Любой курорт - это населенный пункт: Красная Поляна, Геленджик, Анапа. В них живут люди, и, на мой взгляд, развертывание даже малой курортной инфраструктуры сотрет ощущение диких мест, которое привлекает туристов с рюкзаками в Лагонаки, - уверен Валерий Акатов.

К тому же плато известно неустойчивой погодой: массив находится недалеко от Колхидских ворот - понижения Главного Кавказского хребта, через которое потоки воздуха со стороны Черного моря и Атлантики беспрепятственно попадают в Предкавказье. Летом здесь часто льют дожди, нередко с градом. А зимой сильные ветра сдувают со склонов снег. По оценкам некоторых специалистов, эти факторы нивелируют привлекательность местности для обустройства горнолыжных спусков. Также здесь формируются запасы питьевой воды для Майкопского и Апшеронского района, а значит, особое значение приобретают вопросы, связанные с установкой гидротехнических и очистных сооружений.

Между тем результаты экологической экспертизы показали минимальное воздействие будущего курорта на Кавказский заповедник, который, кстати, является частью Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Капитальные объекты туристской инфраструктуры предлагается разместить в долине реки Сухой Курджипс.

- Этот участок в наибольшей степени пострадал от выпаса и его изначально не планировалось включать в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отмечает заместитель директора по научной работе заповедника Николай Ескин. - Тем не менее для создания здесь курорта потребуется соблюдение целого ряда условий. Одним из них является вынос максимального количества инфраструктуры за пределы Лагонакского полигона. К этому проекту не возникало бы вопросов, если бы была уверенность, что кластер не начнет расширяться.

А это вполне возможно, учитывая, что Лагонакский биосферный полигон имеет более 17,2 тысячи гектаров и в него включили жемчужину Западного Кавказа - Фишт-Оштенский массив.

В свою очередь, власти Республики Адыгея всячески подчеркивают стратегическую значимость проекта. Курорт станет для региона точкой роста, одним из приоритетных направлений развития не только туризма, но и всей экономики республики. При его строительстве будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного использования в рекреационных целях. .

Мнение

Андрей Круковский, генеральный директор НАО "Красная Поляна":

- Этот проект - результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно развивать туризм рядом с охраняемыми территориями без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом. Особенность местности - в рельефе. Это высокогорье, но отсутствие крутых склонов позволяет создать трассы и для начинающих, и для опытных лыжников, а также организовать семейный отдых. Согласно нашим планам развития, Красная Поляна и Лагонаки будут органично дополнять друг друга. Впоследствии мы ожидаем увеличение в Адыгее туристического потока до миллиона человек в год.

Кстати

Закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) был принят в 1995 году. Тогда же появилось понятие биосферного полигона, где разрешались научные исследования, государственный экологический мониторинг, а также апробирование и внедрение методов рационального природопользования. Закон был дополнен в 2012 году, когда на биосферных полигонах разрешили развивать познавательный туризм, физическую культуру и спорт, для чего допускается "размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры". Изначально предполагалось, что такие полигоны должны строиться за пределами ООПТ, но в 2016 году Госдума разрешила создавать их в заповедных местах. И до последнего момента данные поправки на практике не применялись.