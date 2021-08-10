В Анапе в ДТП с двумя маршрутками ранены шесть человек

Около 15.00 на Пионерском проспекте Анапы, вблизи санатория "Янтарь", произошло ДТП с участием двух маршрутных такси, следовавших в попутном направлении по пригородным маршрутам № 114 и 129 в села Витязево и Цибанобалка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, водитель второго маршрутного такси не выбрал безопасную скорость движения и, нарушив дистанцию, столкнулся с движущимся впереди транспортным средством.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобусов, из них двое - несовершеннолетние, которым причинен легкий вред здоровью. Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на этих маршрутах. Специалисты проверят соблюдение требований к техническому состоянию транспортных средств, а также проведение их предрейсового осмотра, режима сна и отдыха водителей.