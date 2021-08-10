В центре Симферополя обрушилось историческое здание

Новости

На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок 12:11
Реставрация Северного речного вокзала стала лучшим проектом 2020 года 12:08
В Болгарии открыли памятник русскому полководцу Николаю Броку 11:59
СК РФ возбудил уголовное дело против Ивана Жданова и Леонида Волкова 11:57
Россельхознадзор снял еще один запрет на ввоз яблок из Азербайджана 11:56
На Камчатке задержали депутата, случайно убившего человека 11:55
В Башкирии семилетний мальчик умер, отравившись грибами 11:34
Оперштаб: В Москве выявлено 1 639 новых случаев COVID-19 11:24
Наталья Сергунина: В столичном "Технограде" появился профцентр для предпринимателей 11:23
Меры поддержки бизнеса в пандемию помогли сохранить 5,4 млн рабочих мест 11:15
Китай отозвал посла из Литвы 11:11
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии 11:09
Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах 11:07
Что представит Чукотка на выставке "Улица Дальнего Востока" 10:53
В Новгородской области спустя 24 года нашли убийцу бизнесмена 10:47
Мишустин направил 127,6 млн рублей на обеспечение бригад для лечения пациентов с COVID-19 10:44
США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot 10:40
СМИ: Месси прилетит сегодня в Париж 10:37
Москвичей ожидает самый яркий звездопад лета 10:25
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными 10:20
В России внедрят "карту спасения" для автомобилей 10:20
Работодатели рассказали, как относятся к часто болеющим работникам 10:09
В Москве обновили 80% трамваев 10:07
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок овцебыка 09:55
Беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения разработали в РФ 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 11:08
Рубрика: Культура

В центре Симферополя обрушилось историческое здание

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Главное управление СК России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку из-за обрушения ранним утром 10 августа здания на улице Пушкина, в котором проводилась реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
В Феодосии отреставрируют символ города - Башню Константина

Проверка организована в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ). По предварительным данным, во время работ оказалась повреждена несущая стена здания. Пострадавших при обрушении нет.

Во время проверки правоохранители установят сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненные объемы реконструкции, а также оценят ущерб.

В свою очередь в связи с инцидентом прокуратура РК проверит исполнение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Так, надзорный орган даст правовую оценку действиям подрядчика и госучреждения, в чьем ведение находится объект культурного наследия, а также администрации Симферополя.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - заверила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

В обрушенном здании № 3 ранее размещались Симферопольская городская Дума и управа, а с середины 1930-х и по сей день располагается Крымская государственная филармония.

В 2021 году началась реставрация здания. Заказчиком работ выступила Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Единственным исполнителем по госконтракту на реставрацию объекта глава Крыма Сергей Аксенов определил в феврале этого года ООО "РемМастер". Работы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. По оценкам министерства культуры РК, стоимость работ - свыше 82 миллионов рублей.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Китай отозвал посла из Литвы
Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно
Учения России, Таджикистана и Узбекистана у афганской границы завершены
Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы