В центре Симферополя обрушилось историческое здание

Главное управление СК России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку из-за обрушения ранним утром 10 августа здания на улице Пушкина, в котором проводилась реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка организована в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ). По предварительным данным, во время работ оказалась повреждена несущая стена здания. Пострадавших при обрушении нет.

Во время проверки правоохранители установят сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненные объемы реконструкции, а также оценят ущерб.

В свою очередь в связи с инцидентом прокуратура РК проверит исполнение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Так, надзорный орган даст правовую оценку действиям подрядчика и госучреждения, в чьем ведение находится объект культурного наследия, а также администрации Симферополя.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - заверила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

В обрушенном здании № 3 ранее размещались Симферопольская городская Дума и управа, а с середины 1930-х и по сей день располагается Крымская государственная филармония.

В 2021 году началась реставрация здания. Заказчиком работ выступила Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Единственным исполнителем по госконтракту на реставрацию объекта глава Крыма Сергей Аксенов определил в феврале этого года ООО "РемМастер". Работы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. По оценкам министерства культуры РК, стоимость работ - свыше 82 миллионов рублей.