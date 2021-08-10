В горах Сочи появился первый в России прозрачный подвесной мост

В Сочи установили первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями на высоте 2320 метров. Его протяженность составляет 32 метра. Об этом сообщает пресс-служба горного курорта "Роза Хутор".

"Наш мост - уникальная конструкция, - рассказал организатор проекта Александр Якущенко. - Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций".

Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно должен надеть каждый желающий пройти по мосту. Но есть и ограничения по весу и росту - не более 100 килограммов и не ниже 130 сантиметров.

Ожидается, что новый мост будет открыт в любое время года.