В Краснодаре в салоне автобуса загорелась канистра с топливом

На Кубани завели уголовное дело на 58-летнего водителя, который подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей, из-за чего пассажир, ехавший в автобусе, получил термические ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в Краснодаре днем 11 июля 2021 года водитель автобуса № 182А перевозил пассажиров по заранее указанному маршруту. При этом в нарушение требований пожарной безопасности в салоне находилась канистра с горючей смесью.

"В тот момент, когда маршрутный автобус проезжал по улице Ореховой садового товарищества "Лесник" произошло воспламенение канистры, в результате чего 38-летний пассажир получил множественные термические ожоги, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Сейчас потерпевший находится в больнице, где ему продолжают оказывать помощь".

По сообщению ведомства, по результатам следствия будет также дана оценка действиям должностных и юридических лиц, допустивших выезд автобуса с такими нарушениями на маршрут.