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10.08.2021 16:14

В Крыму 70 кафе и ресторанов получили разрешение на работу ночью

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 179(8530)
Всего в Минэкономразвития РК поступило более 90 заявок от рестораторов, наиболее активны предприниматели курортных городов - Ялты, Феодосии, Судака, Евпатории. Чтобы получить разрешение, владельцы кафе и ресторанов должны выполнить ряд требований. В частности, это 100-процентная вакцинация сотрудников и доступ проверяющих к камерам видеонаблюдения. Легко ли бизнесу выполнить эти условия, узнавала корреспондент "РГ".

Предприниматели подают заявку в Минэкономразвития РК, в течение нескольких дней его сотрудники выезжают и на месте проверяют соблюдение всех требований. Среди прочего, наличие сертификатов о вакцинации, бесконтактного термометра, посудомоечной машины, обеззараживателей воздуха, антисептиков, журнала проведения влажной уборки, запаса одноразовых масок и перчаток для персонала, а также дистанции между столами. Если по всем этим пунктам замечаний нет, то в течение нескольких дней вносятся изменения в указ главы РК Сергея Аксенова от 17.03.2020 года N 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", и кафе или ресторан включают в перечень предприятий общественного питания, которым разрешено работать после 23:00.

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На проверках вместе с сотрудниками Минэкономразвития РК побывал и корреспондент "РГ". Мы посетили ресторан "Рыбацкая деревня" в Симферопольском районе. Это большой комплекс для семейного отдыха с кафе, беседками для пикника, ночным клубом. Его владелец отправил заявку несколько дней назад, и был удивлен, что на нее так быстро отреагировали.

Для начала заполняется анкета о соблюдении всех требований, затем начинается обход территории, проверяющим показывают сертификаты о вакцинации, обеззараживатели воздуха, наличие масок и антисептиков.

- С начала летнего сезона все сотрудники, чтобы обезопасить и себя, и клиентов, добровольно прошли вакцинацию. Выполнить другие требования было несложно: посудомоечная машина, антисептики, маски были у нас еще до запрета на работу ночью. Система видеонаблюдения тоже есть, дать доступ к ней не составляет труда, мы максимально открыты, - рассказывает управляющий Игорь Мищук.

Замечаний у сотрудников Минэкономразвития нет.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Выезды на предприятия общественного питания в любую точку Крыма проходят практически каждый день. Но не всем предпринимателям удается выполнить требования и получить разрешение на ночную работу. Среди основных причин - не 100-процентная вакцинация персонала и отсутствие камер видеонаблюдения.

Например, владелец одного из кафе в Раздольненском районе, подал заявку, но как выяснилось при проверке, системы видеонаблюдения у него нет, и устанавливать ее он считает нецелесообразным - поскольку это дополнительные расходы, а заведение работает сезонно.

- Требования Роспотребнадзора к наличию масок, перчаток и обеззараживателей наши предприниматели соблюдают на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом, здесь сложностей нет. Доступ к системе видеонаблюдения предоставляют тоже. Но если хотя бы один человек не прошел вакцинацию, мы не можем дать разрешение, - говорит заведующая отделом развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РК Ирина Цыпук.

Собственник кафе BEmine и сети ресторанов быстрого питания Sub&Burger Сергей Лабутин подал заявку на работу в ночное время. Но выполнить все условия не смог.

- Требования Роспотребнадзора к маскам, обеззараживателям воздуха, антисептикам мы и так соблюдаем, камеры видеонаблюдения и посудомоечная машина есть со дня открытия, но не получили разрешение, потому что нет 100-процентной вакцинации сотрудников. Я считаю, что это дело добровольное и заставлять никого не имею права, - говорит Сергей Лабутин.

По его словам, в ресторанах быстрого питания была организована круглосуточная доставка, это помогло сократить убыток из-за ограничений.

Глава Ассоциации предпринимателей Республики Крым и Севастополя Александр Чернов считает, что все требования, кроме 100-процентной вакцинации коллектива, заведениям выполнить под силу.

- Системы видеонаблюдения в ресторанах и кафе, которые работают круглый год, есть. На многих сезонных предприятиях общественного питания в курортных городах их нет, но при желании собственников, можно установить, эта не такие большие расходы, - говорит Александр Чернов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Представители муниципалитетов и Роспотребнадзора проверяют заведения общественного питания и тех, кто работает после 23:00 без разрешения, вносят в черный список. Такие предприниматели не смогут претендовать на субсидии и другую помощь от государства. Помимо этого Сергей Аксенов пригрозил нарушителям закрытием заведения на 90 дней. По данным главы Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, только за последнюю неделю направлены в суды семь материалов в отношении предпринимателей о закрытии их объектов.

Большинство заведений общественного питания, получившие разрешение на работу ночью находятся в Ялте, Феодосии, Симферополе.

Справка "РГ"

В конце июня рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания не работают с 23:00 до 8:00. Исключение сделано только для ночного обслуживания на вынос и доставки заказов. Заведениям общепита на фудкортах и островках питания в торговых центрах разрешено работать на вынос и доставку.

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