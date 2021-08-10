В Крыму оценили планы Украины получить от РФ репарации за полуостров

Планы Киева взыскать когда-либо с России "репарации" за воссоединение с Крымом - очередная глупость. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал первый зампред Госсовета РК Ефим Фикс.

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников заявил, что РФ обязательно заплатит Киеву "репарации" за воссоединение с полуостровом. Чиновник также отметил, что "возвращение" Крыма под юрисдикцию Украины не будет быстрым.

Фикс предположил, что "киевские деятели" не понимают смысла произносимых слов.

- Никаких репараций не будет, - подчеркнул первый вице-спикер крымского парламента. - Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал.

Парламентарий напомнил, что в марте 2014 года на полуострове в соответствии с нормами международного права прошел референдум, на котором крымчане изъявили определенное желание и "вернулись в Россию". При этом он выразил недоумение тем фактом, что власти соседнего государства умалчивают, как разворовывали Крым, когда тот находился в составе Украины, а украинские банки "украли все сбережения крымчан в 2014 году".