В Новороссийске после мощного ливня машины поплыли по улицам

В Новороссийске выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени: за 55 минут - 47 миллиметров. Об этом "РГ" сообщил заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.

Это не рекордная цифра, однако местным жителям ливень принес серьезные неудобства.

"С раннего утра в связи с сильными осадками большой объем работы у жилищно-коммунальных служб, - написал глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram. - Удалось обойтись без пожаров и происшествий на воде. Увы, этого же нельзя сказать о ситуации на дорогах: за сутки зафиксировано 25 ДТП, в числе пострадавших человек".

В Сети появились кадры с улиц, превратившихся в полноводные реки, по которым автомобили плавают как лодки.

Как заявили в пресс-службе МЧС России по региону, "все социально значимые объекты города работают в штатном режиме. Заявок от населения по подтоплению не поступало. Угрозы и предпосылки к чрезвычайной ситуации нет. Уровни рек не превышали неблагоприятных отметок".

- Особых жалоб не поступало, в основном последствия касаются откачки воды с подтопленных территорий, - уточнил Александр Колесник. - В 8.00-9.00 температура воздуха в Новороссийске составляла 21 градус, в 12.00 прогрелась до 25, а ночью станет немного прохладнее - 22-23. Сейчас в Новороссийске осадков практически нет, облачно. Основные зоны непогоды - в районе Ейска и станицы Должанской. Фронтальные массы потока циклона будут проходить на Кубани вплоть до пятницы. Сейчас достаточно затруднительно выделить участки, где погода испортится сильнее всего.