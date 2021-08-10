В отелях курортов Краснодарского края снизили цены

По данным Ассоциации туристических операторов России (АТОР), сейчас аннулируется от 15 до 35 процентов бронирования на курортах Кубани. Это происходит из-за новых правил заселения, введенных с 1 августа. Падение спроса уже отразилось на ценах.

- Точную цифру назвать нельзя, но в отелях 4 - 5 звезд стоимость снизилась на 20 процентов, а в гостиницах 2 - 3 звезды, где не было повышения цены перед началом сезона, сильного снижения не произошло, - рассказал "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин. - Идет динамическое ценообразование. Стоимость проживания при растущем спросе увеличивается. Высокие цены были зафиксированы из-за дефицита мест.

В начале сезона эксперты прогнозировали, что в Краснодарский край приедут не менее 14 - 16 миллионов гостей. Как сообщили местные власти, с начала года курорты Кубани посетили 9,5 миллиона туристов, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, и на семь процентов - чем в допандемийном 2019-м.

- Мы зафиксировали сокращение количества гостей на миллион человек в месяц. В июле падение турпотока составляло 10 - 15 процентов, а в августе оно усилилось. Часть отдыхающих перебронировала туры в Абхазию, Крым и Турцию, - говорит Дмитрий Горин.

Но, по мнению вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, количество отдыхающих увеличивается.

- Несмотря на самые негативные прогнозы туроператоров, количество отдыхающих на местных курортах продолжает расти, - отметил Руппель. - В июле Краснодарский край принял 3,4 миллиона туристов. Сокращение бронирования на август не превышает 20 процентов, а на сентябрь - 10.

- Конечно, нужно еще учитывать и так называемый неорганизованный сектор размещения, - объяснил Дмитрий Горин. - Ресурсы бронирования номеров содержат 11 тысяч объектов в Краснодарском крае, но из них только 3,5 тысячи квалифицированных. При заселении в съемные квартиры и частный сектор не нужны никакие документы, связанные с ограничениями из-за коронавируса. Получаются двойные стандарты. Это негативно отражается на организованном сегменте размещения. Кто в частной квартире гарантирует полную дезинфекцию после выезда прежних гостей и перед встречей новых? При этом все туристы летят в одних самолетах, едут в одних поездах и отдыхают на одних пляжах.

Напомним, с 1 августа при заселении в гостиницы на Кубани туристы должны предоставить сертификат о прививке от коронавируса (или медотвод), справку о перенесенном заболевании не менее полугода назад или ПЦР-тест с подписанием согласия на вакцинацию в трехдневный срок. Иначе отдыхающим грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Кстати, в основном туристы заселяются с прививочным сертификатом. А у непривитых гостей Сочи популярностью пользуется пункт вакцинации в аэропорту. Там сделали прививку уже более тысячи человек. Кроме того, наиболее посещаемые пункты вакцинации находятся возле морского вокзала и в торговом центре "Моремолл", в каждом из них в день прививаются более 150 человек.

В кубанских гостиницах также действует 14 пунктов вакцинации для туристов. Четыре из них - в Сочи, три - в Анапе и семь - в Геленджике. Первый такой пункт вакцинации открылся на базе гостиничного комплекса "Жемчужина", следующие - в санаториях "Беларусь", "Родина" и санаторном комплексе "АкваЛоо".

В Краснодарском крае уже привито более 18 тысяч гостей из других регионов. .

Прямая речь

Алексей Копайгородский, глава города Сочи:

- Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остается высоким, люди с пониманием отнеслись к новым требованиям, призванным сохранить жизнь и здоровье граждан. В августе мы планируем принять до 900 тысяч гостей. В гостиницах персонал продолжает работать в усиленном режиме, регулярно проводится санитарная обработка. В городе сформирован достаточный запас вакцины против коронавируса. В Сочи на данный момент работают 32 пункта вакцинации, в том числе пункт на базе гранд-отеля "Жемчужина".