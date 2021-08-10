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10.08.2021 14:30

В Ростове выросли темпы ввода жилья, несмотря на коронавирус

Текст: Леонид Федоров
За последние полтора года ростовские строители ни на один день не останавливали работу, несмотря на пандемию коронавируса. В результате в прошлом году в донской столице ввели в эксплуатацию запланированные 1,3 миллиона квадратных метров жилья, и это один из лучших результатов в стране, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Накануне он поздравил строителей с их профессиональным праздником, поблагодарил их за ответственную работу и пожелал дальнейших успехов на их нелегком поприще.

Особенность сегодняшней застройки заключается в том, что вместе с жилыми домами компании обеспечивают всю необходимую инфраструктуру: школы, детсады, больницы и так далее.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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- В этом году мы уже сдали одну школу, сейчас строим еще четыре, и еще пять у нас спроектированы. Школа в экорайоне Вересаево рассчитана на 1434 места, и первого сентября она откроет двери для наших маленьких горожан, - отметил Алексей Логвиненко. - Параллельно возводим шесть детсадов, ещё три строится в частном порядке. Город намерен их потом выкупить. Таким образом, за год сможем ввести девять садиков. Это весьма высокие темпы, но мы обязаны работать без права на отдых. Город развивается, растет число жителей, люди хотят улучшать свои жилищные условия, и наша задача обеспечить им эту возможность.

По словам главы администрации, высокая конкуренция среди застройщиков позволяет держать цену квадратного метра доступной. Для этого же, кстати, была введена и льготная программа ипотеки. Ростовская область стала одним из регионов, где эту программу пролонгировали.

- Конечно, без проблем не обходится. Но мы часто просто не задумываемся, какая это сложная сфера и какой героический труд лежит на плечах наших строителей, - отметил Логвиненко. - При этом у нас есть общее понимание развития города. Мы все хотим, чтобы наши люди жили в комфортных условиях, мечтаем о счастливой жизни для всех. И сегодня я хочу сказать нашим строителям спасибо за то, что они воплощают эти мечты в реальность.

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