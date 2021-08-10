В Ростовской области придумали способ, как разрушить агропредприятие

В Зерноградском районе Ростовской области работает одно из старейших в стране сельскохозяйственных предприятий АО "Учхоз Зерновое". В этом году исполнилось 93 года со дня его основания. Стабильность, отличные урожаи, социальная направленность деятельности учхоза - все это в совокупности создало предприятию репутацию крепкого хозяйства, способного противостоять и сложным погодным условиям, и мировым финансовым кризисам. Однако жадность, беспринципность и неразборчивость в средствах некоторых хитроумных предпринимателей могут поставить под удар даже такое сильное хозяйство. Сегодня его пытаются развалить с помощью весьма сомнительных схем, достойных войти в энциклопедию мошенничества.

Поле деятельности

АО "Учхоз Зерновое" - агропредприятие в Ростовской области знаковое, именно оно явилось основателем научного города Зернограда. Коллектив воспитал за свою историю четырех Героев Советского Союза, четырех Героев Социалистического Труда и целую плеяду заслуженных механизаторов, агрономов и работников сельского хозяйства России. Начиналось все в 1928 году, когда в голой ковыльной степи в районе железнодорожного переезда Верблюд поставили палатки первые специалисты и организаторы совхоза: москвичи, ленинградцы, ростовчане, новочеркассцы. Стране нужны были своеобразные лаборатории - зерносовхозы, которые могли бы обеспечить село и специалистами, и элитным семенным фондом. Постепенно на месте палаток вырос современный красивый город, известный своим научным потенциалом. Все эти годы учхоз является градообразующим предприятием и вносит весомый вклад в производство семян сельскохозяйственных культур: зерновых, масличных и кормовых.

Но были и трудные времена. Генеральный директор учхоза, кандидат экономических наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Абрамов принял руководство предприятием в 1997 году, когда оно находилось на грани банкротства. Впереди было два пути развития. Каждый работник имел право взять свой пай, он составляет 9,2 гектара, и заняться фермерством. На этом и закончилась бы история предприятия. А можно было не растаскивать землю и объединиться в акционерное общество. Кто-то выбрал первый путь, но большинство - второй, и жалеть об этом им не пришлось. Учхоз не канул в Лету, а снова стал на ноги. Многие сельхозпредприятия уже дважды, да и трижды поменяли своих хозяев и свои наименования, а АО "Учхоз Зерновое" как был крепким, стабильным коллективом, так и остался. Людям есть за что держаться: зарплата достойная, да и социальные обязательства агропредприятие не сбросило с себя, как это нередко сейчас делается. Полностью решен квартирный вопрос, сотрудников отправляют на санаторно-курортное лечение, устраивают праздники, чествуют передовиков, заботятся о своих пенсионерах, а их около четырехсот человек. Футбольная команда, народный хор - одни из лучших в области.

Сейчас АО "Учхоз Зерновое" арендует более 7 тысяч гектаров и 3 тысячи гектаров в собственности. Кусок, конечно, лакомый. Особенно учитывая, что в хозяйстве нет ни одного заброшенного уголка, земли ухожены, не истощены. На Юге это востребованный и надежный актив. И вот здесь начинается самое интересное.

Земля в Зерноградском районе принадлежит или государству, или крупным агрохолдингам. И только "Учхоз Зерновое" арендует участок, в котором доли - в собственности его работников и акционеров, то есть хозяином является коллектив. Эта ситуация в районе уже устоялась, земельные и правовые вопросы решены. Но здесь возникает коллизия - если чьи-то угодья и можно попытаться перекроить, то тут в кандидатах учхоз.

Многие сельхозпредприятия уже дважды, да и трижды поменяли своих хозяев, а АО "Учхоз Зерновое" как был крепким, стабильным коллективом, так и остался

Отхватить владения пытались неоднократно, скупая акции и землю. Предприятию приходится постоянно судиться за свои права и земли, которые каким-то неведомым образом оказываются в собственности сомнительных лиц. Кстати, некоторые ведомства, если и ошибаются, то обычно не в пользу учхоза. Например, местным отделом Росреестра в отношении юноши 20 лет был завышен размер приобретаемой доли при регистрации права собственности.

Новая брачная стратегия

Надо справедливо отметить, что государство попыталось защитить в правовом поле такие хозяйства от посягательств. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного значения" ст. 12 содержит четкий перечень лиц, которые могут совершать сделки по отчуждению долей в общей собственности на земельные участки. Кстати, супруги в этот закрытый перечень не входят. Это должно остановить тех, кто нацеливался на то, чтобы растащить сельхозугодья. Но не тут-то было.

В 2023 году в учхозе должно состояться собрание дольщиков, на котором встанет вопрос о продлении арендного договора. В преддверии этого события посягательства на землю вновь вошли в активную фазу. Но на этот раз применена совсем другая схема. Насколько это соответствует закону, который защищает агропредприятия от покушения на их земли? Возможно, где-то уже применялась такая стратегия, а может, это ростовское ноу-хау. Но если она сработает, то может подсказать ловкачам, как обойти законодательство.

К землям учхоза стал присматриваться местный бизнесмен, давно замеченный в скупке земель. Сам подступиться не решился, пошел обходным путем. Его племянник 20 лет от роду предпринял важный шаг - решил жениться. Избранницей стала 64-летняя пенсионерка - жительница Зернограда. Кого сейчас смущает разница в возрасте, даже если она в 44 года? Молодые спустя два месяца расторгли отношения. Но за это время они успели приобрести землю, ведь супруга, как пайщица учхоза, имела на это право. Развод оформили в суде, при дележе совместно нажитого имущества бывшему мужу досталась земля, и он тоже стал пайщиком. Следовательно, вошел в круг участников долевой собственности земельного участка и получил возможность скупать в нем доли. Юноша тут же развил бурную деятельность и купил около 500 гектаров земли, кадастровая стоимость которой более 35 миллионов рублей. Откуда у молодого парня такие деньги?

В скором времени был заключен еще один брак. В семейные отношения вступила уже другая дольщица "Зернового", заключив брачный договор. Супругом оказался учредитель зерноградской компании, директор которой - собственница крестьянско-фермерского хозяйства и аудиторской фирмы, представляющей интересы дяди юного жениха, уже скупившего гектары. Вот такая сложная схема. Говорят, что и эта пара пыталась развестись, но спохватилась и проявила осторожность. Выжидают?!

Свадьбы, разводы - дело только личное?

Юристы учхоза, защищая интересы коллектива, попытались признать первый брак недействительным - обратились в прокуратуру и другие правоохранительные органы. Пока результата нет, при том что возможность признать этот брак фиктивным по закону есть. Пленум Верховного суда РФ N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" постановил, что даже при судебном расторжении иск о признании семейного союза недействительным при наличии обстоятельств предъявить можно. Эти обстоятельства увидеть несложно, потому что они есть: огромная разница в возрасте супругов, скоротечность брака и развода, а главное, алчная скупка земель. Однако прокуроры по жалобам учхоза отказываются обращаться в суд с иском, ссылаясь на то, что у них нет для этого полномочий. Мол, согласно семейному законодательству расторгнутый брак может быть признан фиктивным только в исключительных случаях (запрещенная степень родства и тому подобное). С последним никто не спорит. Вместе с тем, если сначала принять меры к признанию незаконным решение суда о разводе, то брак и расторгнутым считаться не будет. А значит, указанное препятствие для действий прокуратуры будет исключено.

В нашей стране существует обширная судебная практика, где прокуроры активно признают браки фиктивными, одновременно признавая незаконными решения судов о разводе. Это делается, когда смутные личности хотят незаконно приобрести гражданство или преследуют другие личные интересы, как в нашем примере.

Значит, когда намерение разобраться по справедливости в таких делах у правоохранительных органов имеется, все получается отлично. Есть такие примеры и в Ростовской области.

Напомним, в 2023 году должно состояться собрание дольщиков учхоза, где ожидается подписание нового договора об аренде земли. Весь сыр-бор разгорается именно вокруг этого, ведь акционер может не согласиться с условиями аренды и выделить свои доли. Так, между прочим, и разваливаются даже самые успешные хозяйства. Сотрудники, дольщики, акционеры прекрасно понимают, что попали в сложную ситуацию.

Если сельхозугодья в учхозе уменьшатся, масштаб работы будет совсем другой, придется сокращать людей. Владимир Абрамов противится этому категорически. Основателями предприятия были его дедушка, бабушка, и сейчас работают целые династии: дети, внуки, правнуки, вместе с семьями это более 500 человек. Кого из них надо увольнять?

Здесь бы дать по рукам тем, кто пытается растащить земли старейшего хозяйства. Ведь такие благополучные предприятия, добросовестно выплачивающие налоги (учхоз ежегодно платит до 100 миллионов рублей всех видов налогов), заботящиеся о своих работниках - это и есть фундамент стабильного российского общества. Но что-то не срабатывает - то ли всеобщее безразличие мешает, то ли некомпетентность, а то и преднамеренный расчет.

А пока идут разбирательства, уже три года подряд в "Учхозе Зерновое" во время уборки горят хлеба и лесополосы. В мае этого года неустановленные лица подожгли мастерскую, чудом не сгорела дорогая сельхозтехника на десятки миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела - это были не просто возгорания, а поджоги. Зачем это делается? Возможно, в надежде на то, что люди будут сговорчивее, продавая свои паи. Не попытка ли это запугать несговорчивых?

Указанная выше схема, если она окажется незамеченной правоохранительными органами и властью, только вдохновит лиц, желающих нажиться на земле. Эта порочная практика приживается, и есть основания полагать, что она будет тиражироваться не только на территории Ростовской области, но и в других регионах, о чем пишут многие СМИ. Это повлечет негативные последствия, которые сегодня трудно предугадать.

Тем временем

Трудовой коллектив учхоза за три года прошел тернистый путь в борьбе за свои законные права и справедливость - поэтапно от прокурора района до центральной власти. Были направлены коллективные (подписали более ста человек) жалобы и обращения губернатору региона Василию Голубеву, прокурору Ростовской области Роману Праскову, Генеральному прокурору Игорю Краснову. Но решения своего вопроса учхоз так и не получил. Авторитетное юридическое сообщество одного из ведущих вузов Юга утверждает, что правда на стороне учхоза. Закон "Об обороте земель сельскохозяйственного значения" принят, он работает, а значит, его должны исполнять все, нравится это кому-то или нет. К сожалению, в перераспределении собственности на землю с использованием хитроумных схем на практике не раз побеждали беззаконие и алчность. Общественность, власть и надзорные органы прокуратуры за борьбой наблюдали индифферентно. Неужели это повторится в очередной раз в Ростовской области?!