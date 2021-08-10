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10.08.2021 12:25

В Ростовской области за долги арестован флот судоходной компании

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 179(8530)
Арбитражный суд Ростовской области наложил арест на 19 судов, принадлежащих компании "Донречфлот". Причина - неоплаченный долг.

По судебному решению арестованы пассажирские и транспортные суда, а также буксиры. Их передали в качестве залога по кредитам на 24,5 миллиона долларов взыскателю, одному из крупнейших банков страны. Арестованный флот планируется продать с молотка для погашения задолженности донской компании перед кредитором.

Фото: iStock
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Ранее подконтрольная этому же банку структура подавала иск о банкротстве Азово-Донского пароходства, в состав которого входит "Донречфлот", а также еще несколько организаций. Она потребовала признать пароходство несостоятельным в связи с долгом в 2,3 миллиарда рублей. О намерении обанкротить пароходство заявляла и Федеральная налоговая служба.

Решение по иску о банкротстве еще не вынесено. Как рассказали в юридическом отделе "Донречфлота", арестованные суда находятся в залоге по ипотечному договору, и сейчас они продолжают работать. Компания намерена обжаловать судебное решение.

В группу компаний Азово-Донское пароходство, головной офис которой находится в Ростове-на-Дону, входят две судоходные компании, владеющие морским флотом суммарным дедвейтом (полная грузоподъемность судна) более 300 тысяч тонн. Ей принадлежат 73 судна, относящиеся к классу "река-море".

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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