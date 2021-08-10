В Севастополе задержали полицейских, отбиравших квартиры у психбольных

В Севастополе задержаны старший участковый и сотрудник патрульно-постовой службы, а также четверо местных жителей, которые организовали преступную группу и отбирали недвижимость у пожилых и психически нездоровых людей.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, группа действовала с лета 2019 года. Жертвами сообщников стали двое мужчин 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком.

- Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не понимали совершаемых преступлений. Остальные подельники "обрабатывали" пожилых людей, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались госрегистрацией права собственности, - рассказали в СК.

Фигурантов дела в зависимости от роли подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размере.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. Следователи ищут другие эпизоды их преступной деятельности, а также работают над признанием сделок с недвижимостью незаконными.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, преступную группу выявили сотрудники собственной безопасности УМВД и регионального подразделения УФСБ.

- При подтверждении вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности, - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что за восемь месяцев этого года в Севастополе было пресечено четыре факта незаконной деятельности полицейских. Идет очистка севастопольской полиции от тех, кто "порочит облик сотрудника органов внутренних дел".