В Волгограде впервые пройдет винный фестиваль

В Волгограде 11 и 12 сентября впервые пройдет винный фестиваль, на котором производители ЮФО смогут представить свою продукцию. Это хороший способ продвижения товара. Эксперты отмечают, что отношение к российскому вину у потребителей за последние годы сильно изменилось. И это связано, в первую очередь, с улучшением его качества. Если раньше в приличном ресторане считали, что неловко включать в меню отечественный алкоголь, то теперь, наоборот, стыдно не включать.

В Волгоградской области площадь виноградников составляет 81 гектар. За пять лет она увеличилась на 20 процентов. Но урожай пока собирают только с 68 гектаров. По словам зампредседателя облсельхоза Елены Тарасовой, в регионе виноградарством занимаются шесть предпринимателей, которые могут воспользоваться разными видами господдержки: это и прямые субсидии на возмещение части затрат, и льготное кредитование.

- Руководители предприятий торговли и общественного питания проявляют интерес к местному продукту. Российского вина становится все больше на полках магазинов, и я уверена, что достойное место займет и вино, произведенное в Волгоградской области, - заявила заместитель председателя регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова.

Кстати, одна бутылка местного вина стоит в среднем 350 - 500 рублей. Первые две тысячи виноградных лоз были посажены на Нижней Волге возле Царицына еще в XIX веке. Но во время горбачевской антиалкогольной кампании отрасли был нанесен серьезный удар. Семья фермеров Гусевых из Дубовки начала бизнес как раз в 90-х, когда запрет на развитие виноделия сняли.

- Сейчас у нас виноградник на 16 гектарах, десять - плодоносящие. Выращиваем 20 сортов винограда, и из всех получается хорошее вино, - рассказывает Дмитрий Гусев. - Есть два местных сорта: "мариновский" и "неретинский". Есть также автохтоны Дона, Грузии и международные сорта - куда же без них? Потихоньку высаживаем новые виноградники. Жена со старшим племянником открыли сыроварню, потому что вино и сыр - это хорошая гастрономическая пара. Поставляем свою продукцию за пределы области: в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Геленджик. В 2019 году произвели 35 тысяч бутылок вина, а в 2020-м - почти 40 тысяч. Наша цель - 100 тысяч бутылок.

В прошлом году Гусевы получили грант 1,4 миллиона рублей на выращивание саженцев. В этом году фермеры снова подали заявку. Теперь сумма будет больше: на 8,5 миллиона рублей планируется купить оборудование.

Кстати, выведенный именно здесь, в Дубовском районе, "мариновский" сорт хорош тем, что лозы не требуется укрывать на зиму. Он способен переносить морозы до 30 градусов. А летом в Нижнем Поволжье почва может прогреваться до 60 градусов, и тогда помогает капельное орошение.

Здесь практически нет филлоксеры, сельскохозяйственного вредителя, встречающегося в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани. Волгоградцы в профилактических целях обрабатывают виноградники один-три раза за сезон. А в других регионах такую обработку приходится проводить до 18 раз.

- У нас 70 гектаров земли в собственности или аренде, мы выращиваем 16 сортов винограда. Планируем расширить площадь виноградников на 10 гектаров в следующем году, но проблема в саженцах. Закупать их в других регионах не будем, чтобы не завезти филлоксеру, - поясняет Сергей Чулков, директор еще одной дубовской винодельни. - Саженцы выращиваем сами или приобретаем у местных коллег. В прошлом году получили 162 тонны винограда, в этом планируем собрать 200 - 250 тонн. Мощность нашего завода составляет 4,5 миллиона бутылок в год, но мы выпускаем только 150 - 200 тысяч бутылок. Чтобы загрузить предприятие полностью, нужно больше винограда.

Специалисты полагают, что в ближайшие пять лет проблему нехватки сырья в области, как и в стране в целом, решить не удастся.

Экспертная группа Роскачества посетила винодельческие организации региона и оценила местную продукцию. По мнению сомелье, лучшее в России вино делают в Краснодарском крае, на втором месте Крым, а на третьем можно расположить все остальные регионы. При этом у Волгоградской области есть возможности для роста не только в торговле, но и в сфере гостеприимства.

- Мы видим потенциал для создания экологического вина. Здесь виноград не привитой. Таких регионов в мире единицы, - говорит руководитель экспертной группы Роскачества Артур Саркисян. - Самая большая проблема - это нехватка саженцев. Чтобы получить виноград, нужно пять-семь лет. Имеются площади для дополнительных посадок. Качество продукта по сравнению с прошлым годом стало выше. Большинство виноделов избавились от посторонних тонов "мокрый картон", "грязная тряпка", "свекла". Хотя в некоторых регионах на дегустации нас пытаются обмануть - дают не свое вино, но мы это пресекаем и сами покупаем продукцию в розничных сетях.

Волгоградский климат не способствует производству хорошего красного вина. Большие перепады температуры и кислотность почвы не подходят для сортов красного винограда. А вот белое здесь удается на славу. Как, впрочем, и игристое. Хотя с увеличением площадей можно будет больше экспериментировать с сортами. .

Винный рейтинг

В Ростовской области эксперты Роскачества посетили предприятия "Винодельня "Ведерников", "Вилла Звезда" и "Цимлянские вина". Специалисты провели аудит "Винного гида России". Этот каталог позволяет присвоить российскому вину уникальный статус в рейтинге, на который в дальнейшем ориентируются потребители и ретейлеры.

Как отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, уникальность автохтонов Дона была признана зарубежными исследователями еще в середине 2010-х годов. По ее словам, один из самых авторитетных в мире ампелографов (специалистов, изучающих виды и сорта винограда) Жозе Вуайм провел сравнительное исследование, которое не выявило родственной связи между донским виноградом "красностоп золотовский", "цимлянский черный" и "сибирьковый" с европейскими сортами.

- "Красностоп золотовский" и другие сорта - это бренды российского виноделия. Высокий спрос и интерес к уникальным сортам Ростовской области продвигает всю российскую винную культуру. И мы рады наблюдать в регионе тренд на закладку автохтонных сортов. Создан частный питомник саженцев, на который ориентируются виноградари из других регионов. А опыт Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия имени Потапенко в Новочеркасске - это база для дальнейшего развития автохтонных сортов, а значит, укрепления и продвижения бренда "Российское вино" по всему миру, - подчеркнула Олеся Буняева.

По данным Роскачества, донское вино присутствовало в "Винном гиде России" еще с первого выпуска. Но тогда были представлены лишь пять наименований местной продукции, а в 2020-м в сборник попали уже 18 наименований от трех производителей. Самую высокую оценку получил продукт "Цимлянских вин" из автохтонного сорта "цимлянский черный".

В 2021 году эксперты "Винного гида России" исследуют десятки виноделен Ставропольского и Краснодарского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской, Волгоградской областей и Дагестана.

По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Ростовской области Натальи Багряновой, в первом полугодии 2021 года производство вина в регионе увеличилось на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вина с защищенным географическим указанием на Дону стали выпускать в два раза больше. За шесть месяцев этого года произведено 20 тысяч декалитров, или более 300 тысяч бутылок. При этом розничные продажи натурального донского вина увеличились на 25 процентов.

- В октябре планируется провести эногастрономический фестиваль "Долина Дона", - сообщила Наталья Багрянова. - Он объединит не только производителей вина, но и профессионалов, напрямую связанных с индустрией: рестораторов, энологов, представителей виноторгового и туристического бизнеса, научной сферы, блогеров и журналистов.

Между тем виноградно-винодельческая отрасль активно развивается и в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в прошлом году на Кубани собрали 37 процентов всего российского винограда, произвели 45 процентов отечественного вина и 37 процентов шампанского.

В 2015 году на Кубани выпускали 21 миллион декалитров вина, из которых 8,2 миллиона - на основе привозного виноматериала. А в 2020 году в крае было произведено уже 24 миллиона декалитров. И только в 1,6 миллиона декалитров продукции использовался импортный виноматериал.

- Производство вина в крае за пять лет выросло на 11 процентов. И это не предел. Если полностью освоим пригодные для выращивания винограда участки, то производство увеличится до 38 миллионов декалитров в год. Уникальные земли - одно из наших главных конкурентных преимуществ. Мы добились, чтобы на них не велось строительство, но необходимо разработать стратегию продвижения вина, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

А вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае уже идет инвентаризация земель, пригодных для выращивания винограда. Определена их примерная площадь, около 80 тысяч гектаров. Из них пока освоено немногим больше трети. Также в регионе готовится проект об изменении закона о продаже на ярмарках вина, произведенного небольшими винодельнями.

- Такие мероприятия всегда вызывают интерес у потребителей, однако ограничения на реализацию продукции делают экономически нецелесообразным участие в выставках и ярмарках сельхозпроизводителей. Ограничения надо снять. С этой инициативой обратились на федеральный уровень, - сообщил Андрей Коробка.