Волгоградские предприятия приступили к реализации трех инвестпроектов

Индустриальные предприятия Волгоградской области при финансовой поддержке региональных и федеральных властей реализуют крупные инвестпроекты. В этом году три завода получили льготные займы на общую сумму 71 миллион рублей. А с 2016 года областные кредиты промышленным предприятиям составили почти 1,75 миллиарда рублей.

Так, весной Волгограднефтемаш получил 23 миллиона по программе цифровизации. Эти деньги пошли на внедрение комплекса управления инженерными данными. Но более интересные процессы идут в Волжском. Здесь создается импортозамещающее производство силиконовых переходников. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, общий бюджет проекта составляет 41,52 миллиона рублей, из них 28,5 миллиона - заемные средства на пять лет по ставке три процента годовых.

В результате "Волжскрезинотехника" выпустит теплостойкие силиконовые рукава, муфты и переходники для подачи под давлением охлаждающей жидкости и воздуха. Ежемесячно в городе-спутнике будут производить до 22,8 тысячи единиц продукции для внутреннего рынка, которая применяется при производстве сельскохозяйственной и специальной техники, в судо- и автомобилестроении. Сейчас необходимые для этого силиконовые патрубки в основном импортируют из Китая и Германии.

"ВАТИ-Авто" станет производить детали для нового семейства грузовых автомобилей "КамАЗ К5". Стоимость инвестпроекта составляет 28,7 миллиона рублей, из них 19,5 миллиона - заем на пять лет под три процента годовых. Речь идет о производстве полного цикла - от получения гранул материала до отправки готовых компонентов заказчику. Еще в августе прошлого года волжане выиграли тендер татарстанского автогиганта на поставку девяти видов запчастей для серийной сборки.

На новом оборудовании, для покупки которого предназначены заемные средства, можно будет производить детали для разных автомобильных концернов. А кроме того, наладить выпуск пластмассовых изделий для других отраслей промышленности, в том числе для сельского хозяйства. Заработать предприятие должно в третьем квартале 2021 года. Выход на проектную мощность намечен на четвертый квартал 2022-го.

Ну а самые масштабные планы у Волжского трубного завода, приступившего к инвестпроекту "Нержавеющая река". За полтора миллиарда рублей предстоит модернизировать электросталеплавильный цех, чтобы повысить рентабельность производства труб из особо устойчивых к коррозии марок стали. Это позволит освоить выпуск новой продукции. В частности, на предприятии обновят установку вакуумной дегазации, чтобы удалять из металла избыточный углерод (это позволит снизить себестоимость). Также будет внедрено двухконтурное магнитное перемешивание, система водовоздушного охлаждения и индивидуального управления гидравликой. Пройдет реорганизация участка приемки и переработки нержавеющих металлоотходов. В итоге при производстве труб будут использованы собственные стальные заготовки.

- Сейчас нужны трубы, которые можно использовать в агрессивной среде. А все начинается с выплавки стали, - поясняет управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков. Кстати, он отметил, что нержавейка из Волгоградской области идет на экспорт в СНГ и дальнее зарубежье, что является показателем ее высокого технологического уровня.

Техническое перевооружение предприятия обеспечит компания SMS Concast из Цюриха. Подписанию контракта предшествовало долгое согласование требований к оборудованию.

- После модернизации появится возможность производить сложные марки стали с разнообразным химсоставом. Это самый крупный наш проект за последние 17 лет. Оборудование уникально, так как изготавливается для конкретного заказчика. Сложность заключается в том, что надо вписаться в уже существующие условия, - отметил генеральный директор швейцарской фирмы Штефан Фельдхаус.

А впереди еще более значимый проект стоимостью сто миллиардов рублей. В Волжском планируется создать кластер по производству специальных видов стали. Увеличится выпуск нержавеющих труб методом прессования и прокатки. Это дополнительно даст две тысячи рабочих мест не только для волжан, но и для специалистов из других регионов.

- Впереди огромная работа - проектирование производства горячекатаного и холоднокатаного плоского нержавеющего проката. Этот проект не имеет аналогов в России. Потребность страны составляет 300 тысяч тонн, она обеспечивается импортом. А собственное производство пока дает не более пяти процентов, - говорит первый заместитель генерального директора Трубной металлургической компании Вячеслав Попков. - В Волгоградской области появится центр, объединяющий производство спецстали - от выплавки до готовой продукции. Проект реализуется в партнерстве с правительством РФ.

Площадь будущего комплекса составит приблизительно 67 гектаров. Пока завершена предпроектная стадия: разработано технико-экономическое обоснование и технологическое задание. Само проектирование займет полтора года. Строительство начнется в конце 2022-го. Цех холодного проката ориентировочно заработает к концу 2024 года, еще через год будет функционировать цех горячего проката и электросталеплавильный комплекс.

Комментарий

Олег Николаев, заместитель губернатора Волгоградской области:

- Каждое предприятие обладает достаточно серьезным потенциалом, чтобы выполнять крупные инвестиционные проекты как по созданию новых мощностей, так и по модернизации существующих фондов. С 2014 года реализовано 84 крупных промышленных проекта на сумму более 200 миллиардов рублей. Это обеспечило около семи тысяч рабочих мест, еще две тысячи появится до конца года.