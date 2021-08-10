Жара в Крыму ослабеет, море останется теплым

Грозовой фронт и обильные ливни, господствующие в Крыму на этой неделе, приведут к понижению дневных температур и ослаблению зноя. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Неделя в Крыму началась сильными ливнями, прокатившимися в разных частях полуострова. Осадки и облачность сбили высокую температуру, господствовавшую в Крыму последние две недели. В это время столбик термометра в предгорных и степных районах полуострова поднимался до отметки 37 градусов.

По прогнозам синоптиков, до конца недели погода в регионе будет носить неустойчивый характер. Облачность будет сопровождаться обильными ливнями, в некоторых местах будут грозы. Возможен град. Днем воздух будет прогреваться до 26-28 градусов. Ночные температуры останутся в пределах 17-20 градусов. На сегодня, 10 августа, в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.

Температура морской воды у берегов Крыма колеблется в диапазоне от 24 (у Черноморского и Евпатории) до 27 градусов (в Алуште, Севастополе и Керчи).